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Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931795313.html
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости, 07.03.2024
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:57
2024-03-07T17:57
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) врезался в легковой автомобиль. К счастью, граждане успели эвакуироваться из авто. Без пострадавших", - написал Приходько. Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html
https://ria.ru/20240305/dron-1931243729.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке

Мэр Горловки: украинский беспилотник врезался в легковое авто, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) врезался в легковой автомобиль. К счастью, граждане успели эвакуироваться из авто. Без пострадавших", - написал Приходько.
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Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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