https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931795313.html

Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке

Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости, 07.03.2024

Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:57

2024-03-07T17:57

2024-03-07T17:57

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) врезался в легковой автомобиль. К счастью, граждане успели эвакуироваться из авто. Без пострадавших", - написал Приходько. Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html

https://ria.ru/20240305/dron-1931243729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины