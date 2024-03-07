https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931795313.html
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке - РИА Новости, 07.03.2024
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:57
2024-03-07T17:57
2024-03-07T17:57
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в легковой гражданский автомобиль в Горловке, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В посёлке шахты имени Румянцева (Калининский район Горловки) беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) врезался в легковой автомобиль. К счастью, граждане успели эвакуироваться из авто. Без пострадавших", - написал Приходько. Мэр Горловки также призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными в связи с использованием украинскими войсками беспилотной авиации. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что в 17.20 украинские войска атаковали Горловку ударным беспилотником-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240129/gorlovka-1924187468.html
https://ria.ru/20240305/dron-1931243729.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник врезался в гражданский автомобиль в Горловке
Мэр Горловки: украинский беспилотник врезался в легковое авто, пострадавших нет