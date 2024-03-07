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В Вологодской области рассказали о последствиях попадания дрона - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 07.03.2024 (обновлено: 15:47 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/bespilotnik-1931756398.html
В Вологодской области рассказали о последствиях попадания дрона
В Вологодской области рассказали о последствиях попадания дрона - РИА Новости, 07.03.2024
В Вологодской области рассказали о последствиях попадания дрона
Инцидент на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области произошёл в результате попадания беспилотника, работа печи нарушена не была,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:45
2024-03-07T15:47
специальная военная операция на украине
происшествия
вологодская область
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Инцидент на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области произошёл в результате попадания беспилотника, работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба врио губернатора региона."В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. В результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.Филимонов также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и следственные службы.Ранее гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов сообщил, что в четверг утром на промышленной площадке "Северстали" в Череповце в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. По словам Виноградова, причины инцидента выясняются.
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происшествия, вологодская область, георгий филимонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области рассказали о последствиях попадания дрона

Филимонов: на предприятии "Северсталь" после попадания БПЛА произошел инцидент

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Инцидент на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области произошёл в результате попадания беспилотника, работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба врио губернатора региона.
"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. В результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.
Филимонов также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и следственные службы.
Ранее гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов сообщил, что в четверг утром на промышленной площадке "Северстали" в Череповце в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. По словам Виноградова, причины инцидента выясняются.
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