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"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии - РИА Новости, 07.03.2024
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13:38 07.03.2024 (обновлено: 14:21 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/berbok-1931707581.html
"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии
"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии - РИА Новости, 07.03.2024
"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии
Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно бороться с влиянием России в Европе. "У Бербок в любой ситуации... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:38
2024-03-07T14:21
в мире
россия
анналена бербок
европа
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно бороться с влиянием России в Европе. "У Бербок в любой ситуации виновата Россия", — написал один из комментаторов. "Мы должны дружить с Россией и экономически взаимодействовать, а не бороться с ней", — поддержал другой. "Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", — отметил третий. "Играет с огнем", — поделился мнением еще один из пользователей."Бербок хочет любыми способами привлечь к себе внимание", — заключили читатели. Ранее Бербок заявила, что ЕС не может позволить себе никаких серых зон в Европе, выгодных России и назвала расширение союза на Балканы геополитической необходимостью.
https://ria.ru/20240307/germaniya-1931661079.html
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в мире, россия, анналена бербок, европа, евросоюз
В мире, Россия, Анналена Бербок, Европа, Евросоюз

"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно бороться с влиянием России в Европе.

"У Бербок в любой ситуации виновата Россия", — написал один из комментаторов.
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"Мы должны дружить с Россией и экономически взаимодействовать, а не бороться с ней", — поддержал другой.

"Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", — отметил третий.

"Играет с огнем", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Бербок хочет любыми способами привлечь к себе внимание", — заключили читатели.

Ранее Бербок заявила, что ЕС не может позволить себе никаких серых зон в Европе, выгодных России и назвала расширение союза на Балканы геополитической необходимостью.
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