"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно бороться с влиянием России в Европе.
"У Бербок в любой ситуации виновата Россия", — написал один из комментаторов.
"У Бербок в любой ситуации виновата Россия", — написал один из комментаторов.
"Мы должны дружить с Россией и экономически взаимодействовать, а не бороться с ней", — поддержал другой.
"Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", — отметил третий.
"Играет с огнем", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Бербок хочет любыми способами привлечь к себе внимание", — заключили читатели.
Ранее Бербок заявила, что ЕС не может позволить себе никаких серых зон в Европе, выгодных России и назвала расширение союза на Балканы геополитической необходимостью.
"Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", — отметил третий.
"Играет с огнем", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Бербок хочет любыми способами привлечь к себе внимание", — заключили читатели.
Ранее Бербок заявила, что ЕС не может позволить себе никаких серых зон в Европе, выгодных России и назвала расширение союза на Балканы геополитической необходимостью.