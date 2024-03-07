https://ria.ru/20240307/berbok-1931707581.html

"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии

"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии - РИА Новости, 07.03.2024

"Играет с огнем". Новое заявление Бербок о России вызвало шок в Германии

Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно бороться с влиянием России в Европе. "У Бербок в любой ситуации... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:38

2024-03-07T13:38

2024-03-07T14:21

в мире

россия

анналена бербок

европа

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно бороться с влиянием России в Европе. "У Бербок в любой ситуации виновата Россия", — написал один из комментаторов. "Мы должны дружить с Россией и экономически взаимодействовать, а не бороться с ней", — поддержал другой. "Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", — отметил третий. "Играет с огнем", — поделился мнением еще один из пользователей."Бербок хочет любыми способами привлечь к себе внимание", — заключили читатели. Ранее Бербок заявила, что ЕС не может позволить себе никаких серых зон в Европе, выгодных России и назвала расширение союза на Балканы геополитической необходимостью.

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931661079.html

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