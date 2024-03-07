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В Обнинске повесили большой предвыборный баннер с ошибкой в слове
В Обнинске повесили большой предвыборный баннер с ошибкой в слове - РИА Новости, 07.03.2024
В Обнинске повесили большой предвыборный баннер с ошибкой в слове
Информирующий о проведении выборов президента РФ огромный баннер с одной "с" в слове "Российской" повесили на стене дома в Обнинске Калужской области, но быстро РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:00
2024-03-07T16:00
2024-03-07T16:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Информирующий о проведении выборов президента РФ огромный баннер с одной "с" в слове "Российской" повесили на стене дома в Обнинске Калужской области, но быстро сняли, а новый на этом месте появится уже к вечеру четверга. Ранее в соцсетях появилось фото баннера, на котором написано "Выборы президента Российской Федерации", однако в слове "Российской" не хватало одной "с". Баннер повесили на стене многоэтажки. "Баннер уже снят. Сегодня к вечеру появится новый, без ошибки", - сказала РИА Новости представитель администрации Обнинска. Она объяснила ошибку человеческим фактором - недосмотрел подрядчик. Баннер с ошибкой провисел на стене дома не более суток.
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обнинск, россия, калужская область, выборы президента рф, общество
Выборы президента России — 2024, Обнинск, Россия, Калужская область, Выборы президента РФ, Общество
В Обнинске повесили большой предвыборный баннер с ошибкой в слове
В Обнинске повесили большой предвыборный баннер с ошибкой в слове "Российской"
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Информирующий о проведении выборов президента РФ огромный баннер с одной "с" в слове "Российской" повесили на стене дома в Обнинске Калужской области, но быстро сняли, а новый на этом месте появится уже к вечеру четверга.
Ранее в соцсетях появилось фото баннера, на котором написано "Выборы президента Российской Федерации", однако в слове "Российской" не хватало одной "с". Баннер повесили на стене многоэтажки.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"Баннер уже снят. Сегодня к вечеру появится новый, без ошибки", - сказала РИА Новости представитель администрации Обнинска. Она объяснила ошибку человеческим фактором - недосмотрел подрядчик.
Баннер с ошибкой провисел на стене дома не более суток.