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В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус - РИА Новости, 07.03.2024
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11:28 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/avtobus-1931658909.html
В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус
В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус - РИА Новости, 07.03.2024
В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находилось 11 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся в Кольском районе Мурманской области, информация о... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:28
2024-03-07T11:28
происшествия
мурманская область
кольский район
гаджиево
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МУРМАНСК, 7 мар – РИА Новости. Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находилось 11 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся в Кольском районе Мурманской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили в региональном УМВД. Авария произошла в четверг около 6.55 районе 23 километра автодороги "Мишуково - Снежногорск" на территории Кольского района. "Водитель автомобиля марки Mercedes (пассажирский микроавтобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 238), управляя транспортным средством, при движении со стороны города Гаджиево в сторону Мурманска не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на обочину с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент ДТП в салоне автомобиля находилось 11 пассажиров, которые самостоятельно покинули транспортное средство. "В настоящее время сообщений о пострадавших в указанном происшествии в не зарегистрировано", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240306/proiseshstvie-1931584504.html
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, кольский район, гаджиево
Происшествия, Мурманская область, Кольский район, Гаджиево
В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус

В Мурманской области опрокинулся автобус с 11 пассажирами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 7 мар – РИА Новости. Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находилось 11 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся в Кольском районе Мурманской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла в четверг около 6.55 районе 23 километра автодороги "Мишуково - Снежногорск" на территории Кольского района.
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"Водитель автомобиля марки Mercedes (пассажирский микроавтобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 238), управляя транспортным средством, при движении со стороны города Гаджиево в сторону Мурманска не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на обочину с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент ДТП в салоне автомобиля находилось 11 пассажиров, которые самостоятельно покинули транспортное средство.
"В настоящее время сообщений о пострадавших в указанном происшествии в не зарегистрировано", - уточнили в ведомстве.
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