https://ria.ru/20240307/askaldovich-1931755294.html
Геннадий Аскальдович: избирательных участков в Израиле будет меньше
Геннадий Аскальдович: избирательных участков в Израиле будет меньше - РИА Новости, 07.03.2024
Геннадий Аскальдович: избирательных участков в Израиле будет меньше
Российские посольства готовятся к тому, что несистемная оппозиция попытается сорвать голосование на выборах президента за рубежом акциями протеста или устроив... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:30
2024-03-07T16:30
2024-03-07T16:30
россия
интервью
израиль
молдавия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847953313_19:161:1262:860_1920x0_80_0_0_2478151a962cce266a8d40498c13b452.jpg
Российские посольства готовятся к тому, что несистемная оппозиция попытается сорвать голосование на выборах президента за рубежом акциями протеста или устроив беспорядки, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. В интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Татарниковой он объяснил, почему в этом году за границей нельзя проголосовать дистанционно, и рассказал, как и где будут работать иностранные наблюдатели на выборах в России.— Смогут ли проживающие за рубежом и не состоящие на консульском учете россияне проголосовать на предстоящих выборах президента России?— В соответствии с законом находящиеся за границей российские граждане, постоянно проживающие или пребывающие в загранкомандировках, а также в поездках по частным делам, могут принять участие в голосовании на предстоящих выборах президента России. Наличие консульского учета не обязательно.Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на то, что по мере приближения к выборам из наших диппредставительств поступают сообщения о готовящихся несистемной оппозицией разного рода акциях протеста у стен российских диппредставительств, а также на избирательных участках. Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы. Призываю российских соотечественников за рубежом не участвовать в подобных мероприятиях и не портить себе и другим праздник народного волеизъявления.— Будут ли организованы избирательные участки по выборам президента России на палестинских территориях и в других регионах, охваченных конфликтами?— При организации выборов мы учитывали внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в отдельных странах, включая вооруженные конфликты и внутреннее гражданское противостояние. По этой причине на палестинских территориях избирательные участки не созданы и выборы там проводиться не будут. В связи с палестино-израильским конфликтом сокращено количество избирательных участков в Израиле. В этот раз их будет только три в отличие от десяти на выборах 2018 года.В то же время после долгого перерыва мы организовали избирательный участок в Ливии, где уже прошло досрочное голосование.Несмотря на перипетии гражданской войны, избирательный участок будет также работать на базе российского посольства в Судане в городе Порт-Судан.Конечно же, эти избирательные участки создавались с учетом всех аспектов, связанных с обеспечением надежной системы безопасности.— Как вы оцениваете первые итоги проведения досрочного голосования за рубежом?— Досрочное голосование за рубежом проходит в достаточно спокойном ключе и, к счастью, без эксцессов. Такой формой голосования у нас на этот раз охватывает 51 государство. Рекордсменом является Кипр, в котором организовано семь досрочных голосований. Свои голоса отдали уже более тысячи наших соотечественников, надеемся, что количество проголосовавших будет возрастать.— Применим ли формат дистанционного электронного голосования в странах, где нет российских дипломатических представительств?— Мы приветствуем современную форму голосования, которой является дистанционное электронное голосование (ДЭГ), однако на этот раз за границей эта форма волеизъявления применяться не будет. Основное препятствие – угроза в сфере кибербезопасности со стороны желающих вмешаться в наши выборы.— Ранее МИД Молдавии уведомил Москву о том, что российская сторона сможет открыть только один участок для голосования в стране на территории посольства РФ в Кишиневе. Как в таком случае смогут проголосовать россияне, проживающие в Приднестровье?— Действительно, из-за недружественной позиции нынешних молдавских властей российская сторона смогла открыть на территории Молдавии только один участок для голосования на территории посольства России в Кишиневе. Но мы, безусловно, не можем оставить без внимания двести тысяч российских граждан, проживающих в Приднестровье, которым постараемся обеспечить их конституционное избирательное право.— Как будет проходить голосование на предстоящих выборах для граждан России, проживающих за рубежом и имеющих статус иноагентов? Предусмотрены ли особые правила нахождения таких граждан на избирательных участках?— Каких-либо препятствий для граждан, имеющих особый статус, в частности, статус иноагента, нет. Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт.— Посетят ли международные наблюдатели участки для голосования в Крыму, Севастополе и новых российских территориях? Будут ли они находиться на участках в Белгородской области? Как будет обеспечиваться их безопасность, учитывая продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ приграничных регионов России?— В нашей стране будет организовано широкое международное наблюдение за выборами, прибудет более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. Естественно, они посетят избирательные участки во всех российских регионах, включая Крым и новые российские территории.В новых регионах будут введены максимальные меры безопасности соответствующими российскими ведомствами. Насколько мне известно, эти же требования к безопасности будут обеспечены при организации международного наблюдения и в других российских регионах, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны киевского режима. Эта работа имеет для всех нас приоритетное значение.
https://ria.ru/20240305/mid-1931245821.html
https://ria.ru/20240307/inoagenty-1931768370.html
https://ria.ru/20240131/vybory-1924547341.html
https://ria.ru/20240306/peskov-1931475547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, интервью, израиль, молдавия, вооруженные силы украины
Россия, Интервью, Израиль, Молдавия, Вооруженные силы Украины
Российские посольства готовятся к тому, что несистемная оппозиция попытается сорвать голосование на выборах президента за рубежом акциями протеста или устроив беспорядки, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. В интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Татарниковой он объяснил, почему в этом году за границей нельзя проголосовать дистанционно, и рассказал, как и где будут работать иностранные наблюдатели на выборах в России.
— Смогут ли проживающие за рубежом и не состоящие на консульском учете россияне проголосовать на предстоящих выборах президента России?
— В соответствии с законом находящиеся за границей российские граждане, постоянно проживающие или пребывающие в загранкомандировках, а также в поездках по частным делам, могут принять участие в голосовании на предстоящих выборах президента России. Наличие консульского учета не обязательно.
Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на то, что по мере приближения к выборам из наших диппредставительств поступают сообщения о готовящихся несистемной оппозицией разного рода акциях протеста у стен российских диппредставительств, а также на избирательных участках. Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы. Призываю российских соотечественников за рубежом не участвовать в подобных мероприятиях и не портить себе и другим праздник народного волеизъявления.
В МИД рассказали о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
— Будут ли организованы избирательные участки по выборам президента России на палестинских территориях и в других регионах, охваченных конфликтами?
— При организации выборов мы учитывали внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в отдельных странах, включая вооруженные конфликты и внутреннее гражданское противостояние. По этой причине на палестинских территориях избирательные участки не созданы и выборы там проводиться не будут. В связи с палестино-израильским конфликтом сокращено количество избирательных участков в Израиле. В этот раз их будет только три в отличие от десяти на выборах 2018 года.
В то же время после долгого перерыва мы организовали избирательный участок в Ливии
, где уже прошло досрочное голосование.
Несмотря на перипетии гражданской войны, избирательный участок будет также работать на базе российского посольства в Судане
в городе Порт-Судан
.
Конечно же, эти избирательные участки создавались с учетом всех аспектов, связанных с обеспечением надежной системы безопасности.
Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента
— Как вы оцениваете первые итоги проведения досрочного голосования за рубежом?
— Досрочное голосование за рубежом проходит в достаточно спокойном ключе и, к счастью, без эксцессов. Такой формой голосования у нас на этот раз охватывает 51 государство. Рекордсменом является Кипр
, в котором организовано семь досрочных голосований. Свои голоса отдали уже более тысячи наших соотечественников, надеемся, что количество проголосовавших будет возрастать.
— Применим ли формат дистанционного электронного голосования в странах, где нет российских дипломатических представительств?
— Мы приветствуем современную форму голосования, которой является дистанционное электронное голосование (ДЭГ), однако на этот раз за границей эта форма волеизъявления применяться не будет. Основное препятствие – угроза в сфере кибербезопасности со стороны желающих вмешаться в наши выборы.
— Ранее МИД Молдавии уведомил Москву о том, что российская сторона сможет открыть только один участок для голосования в стране на территории посольства РФ в Кишиневе. Как в таком случае смогут проголосовать россияне, проживающие в Приднестровье? В российском ЦИК сообщили об острой ситуации по голосованию в Молдавии
— Действительно, из-за недружественной позиции нынешних молдавских властей российская сторона смогла открыть на территории Молдавии только один участок для голосования на территории посольства России в Кишиневе. Но мы, безусловно, не можем оставить без внимания двести тысяч российских граждан, проживающих в Приднестровье, которым постараемся обеспечить их конституционное избирательное право.
— Как будет проходить голосование на предстоящих выборах для граждан России, проживающих за рубежом и имеющих статус иноагентов? Предусмотрены ли особые правила нахождения таких граждан на избирательных участках?
— Каких-либо препятствий для граждан, имеющих особый статус, в частности, статус иноагента, нет. Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт.
Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков — Посетят ли международные наблюдатели участки для голосования в Крыму, Севастополе и новых российских территориях? Будут ли они находиться на участках в Белгородской области? Как будет обеспечиваться их безопасность, учитывая продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ приграничных регионов России?
— В нашей стране будет организовано широкое международное наблюдение за выборами, прибудет более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. Естественно, они посетят избирательные участки во всех российских регионах, включая Крым и новые российские территории.
В новых регионах будут введены максимальные меры безопасности соответствующими российскими ведомствами. Насколько мне известно, эти же требования к безопасности будут обеспечены при организации международного наблюдения и в других российских регионах, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны киевского режима. Эта работа имеет для всех нас приоритетное значение.