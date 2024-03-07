https://ria.ru/20240307/askaldovich-1931755294.html

Геннадий Аскальдович: избирательных участков в Израиле будет меньше

Геннадий Аскальдович: избирательных участков в Израиле будет меньше - РИА Новости, 07.03.2024

Геннадий Аскальдович: избирательных участков в Израиле будет меньше

Российские посольства готовятся к тому, что несистемная оппозиция попытается сорвать голосование на выборах президента за рубежом акциями протеста или устроив... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:30

2024-03-07T16:30

2024-03-07T16:30

россия

интервью

израиль

молдавия

вооруженные силы украины

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Российские посольства готовятся к тому, что несистемная оппозиция попытается сорвать голосование на выборах президента за рубежом акциями протеста или устроив беспорядки, заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. В интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Татарниковой он объяснил, почему в этом году за границей нельзя проголосовать дистанционно, и рассказал, как и где будут работать иностранные наблюдатели на выборах в России.— Смогут ли проживающие за рубежом и не состоящие на консульском учете россияне проголосовать на предстоящих выборах президента России?— В соответствии с законом находящиеся за границей российские граждане, постоянно проживающие или пребывающие в загранкомандировках, а также в поездках по частным делам, могут принять участие в голосовании на предстоящих выборах президента России. Наличие консульского учета не обязательно.Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на то, что по мере приближения к выборам из наших диппредставительств поступают сообщения о готовящихся несистемной оппозицией разного рода акциях протеста у стен российских диппредставительств, а также на избирательных участках. Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы. Призываю российских соотечественников за рубежом не участвовать в подобных мероприятиях и не портить себе и другим праздник народного волеизъявления.— Будут ли организованы избирательные участки по выборам президента России на палестинских территориях и в других регионах, охваченных конфликтами?— При организации выборов мы учитывали внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в отдельных странах, включая вооруженные конфликты и внутреннее гражданское противостояние. По этой причине на палестинских территориях избирательные участки не созданы и выборы там проводиться не будут. В связи с палестино-израильским конфликтом сокращено количество избирательных участков в Израиле. В этот раз их будет только три в отличие от десяти на выборах 2018 года.В то же время после долгого перерыва мы организовали избирательный участок в Ливии, где уже прошло досрочное голосование.Несмотря на перипетии гражданской войны, избирательный участок будет также работать на базе российского посольства в Судане в городе Порт-Судан.Конечно же, эти избирательные участки создавались с учетом всех аспектов, связанных с обеспечением надежной системы безопасности.— Как вы оцениваете первые итоги проведения досрочного голосования за рубежом?— Досрочное голосование за рубежом проходит в достаточно спокойном ключе и, к счастью, без эксцессов. Такой формой голосования у нас на этот раз охватывает 51 государство. Рекордсменом является Кипр, в котором организовано семь досрочных голосований. Свои голоса отдали уже более тысячи наших соотечественников, надеемся, что количество проголосовавших будет возрастать.— Применим ли формат дистанционного электронного голосования в странах, где нет российских дипломатических представительств?— Мы приветствуем современную форму голосования, которой является дистанционное электронное голосование (ДЭГ), однако на этот раз за границей эта форма волеизъявления применяться не будет. Основное препятствие – угроза в сфере кибербезопасности со стороны желающих вмешаться в наши выборы.— Ранее МИД Молдавии уведомил Москву о том, что российская сторона сможет открыть только один участок для голосования в стране на территории посольства РФ в Кишиневе. Как в таком случае смогут проголосовать россияне, проживающие в Приднестровье?— Действительно, из-за недружественной позиции нынешних молдавских властей российская сторона смогла открыть на территории Молдавии только один участок для голосования на территории посольства России в Кишиневе. Но мы, безусловно, не можем оставить без внимания двести тысяч российских граждан, проживающих в Приднестровье, которым постараемся обеспечить их конституционное избирательное право.— Как будет проходить голосование на предстоящих выборах для граждан России, проживающих за рубежом и имеющих статус иноагентов? Предусмотрены ли особые правила нахождения таких граждан на избирательных участках?— Каких-либо препятствий для граждан, имеющих особый статус, в частности, статус иноагента, нет. Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт.— Посетят ли международные наблюдатели участки для голосования в Крыму, Севастополе и новых российских территориях? Будут ли они находиться на участках в Белгородской области? Как будет обеспечиваться их безопасность, учитывая продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ приграничных регионов России?— В нашей стране будет организовано широкое международное наблюдение за выборами, прибудет более тысячи наблюдателей из примерно ста стран мира. Естественно, они посетят избирательные участки во всех российских регионах, включая Крым и новые российские территории.В новых регионах будут введены максимальные меры безопасности соответствующими российскими ведомствами. Насколько мне известно, эти же требования к безопасности будут обеспечены при организации международного наблюдения и в других российских регионах, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны киевского режима. Эта работа имеет для всех нас приоритетное значение.

https://ria.ru/20240305/mid-1931245821.html

https://ria.ru/20240307/inoagenty-1931768370.html

https://ria.ru/20240131/vybory-1924547341.html

https://ria.ru/20240306/peskov-1931475547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, интервью, израиль, молдавия, вооруженные силы украины