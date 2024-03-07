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На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина - РИА Новости, 07.03.2024
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина
Монгольскую многодетную семью, замерзающую на трассе из-за поломки их автомобиля, спасли в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:03
2024-03-07T17:03
2024-03-07T17:05
происшествия
монголия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 7 мар - РИА Новости. Монгольскую многодетную семью, замерзающую на трассе из-за поломки их автомобиля, спасли в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону в Telegram-канале. "В Троицком районе на трассе Р-256 сломалась легковушка. В мороз на дороге оказалась монгольская семья из пяти человек, из них трое детей. На помощь выехал расчет 31 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Попавшие в беду граждане Монголии не владеют русским языком. Они ехали через Республику Алтай в Казахстан. Вставший в 10-градусный мороз на заснеженной трассе автомобиль эвакуировали для ремонта в часть. Женщину с тремя детьми доставили в пункт обогрева", - говорится в сообщении. Отмечается, что история завершилась благополучно: машину отремонтировали, семью согрели и отправили в дальнейший путь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, монголия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан
Происшествия, Монголия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казахстан, Хорошие новости
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина
На Алтае спасли семью с 3 детьми из Монголии, замерзающую из-за поломки машины