https://ria.ru/20240307/altay-1931781511.html

На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина

На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина - РИА Новости, 07.03.2024

На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина

Монгольскую многодетную семью, замерзающую на трассе из-за поломки их автомобиля, спасли в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:03

2024-03-07T17:03

2024-03-07T17:05

происшествия

монголия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казахстан

хорошие новости

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БАРНАУЛ, 7 мар - РИА Новости. Монгольскую многодетную семью, замерзающую на трассе из-за поломки их автомобиля, спасли в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону в Telegram-канале. "В Троицком районе на трассе Р-256 сломалась легковушка. В мороз на дороге оказалась монгольская семья из пяти человек, из них трое детей. На помощь выехал расчет 31 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Попавшие в беду граждане Монголии не владеют русским языком. Они ехали через Республику Алтай в Казахстан. Вставший в 10-градусный мороз на заснеженной трассе автомобиль эвакуировали для ремонта в часть. Женщину с тремя детьми доставили в пункт обогрева", - говорится в сообщении. Отмечается, что история завершилась благополучно: машину отремонтировали, семью согрели и отправили в дальнейший путь.

монголия

алтайский край

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, монголия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан