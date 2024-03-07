Рейтинг@Mail.ru
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:03 07.03.2024 (обновлено: 17:05 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/altay-1931781511.html
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина - РИА Новости, 07.03.2024
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина
Монгольскую многодетную семью, замерзающую на трассе из-за поломки их автомобиля, спасли в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:03
2024-03-07T17:05
происшествия
монголия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казахстан
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931780531_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_64edcf0a4113f81fc76968ffac59b371.jpg
БАРНАУЛ, 7 мар - РИА Новости. Монгольскую многодетную семью, замерзающую на трассе из-за поломки их автомобиля, спасли в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону в Telegram-канале. "В Троицком районе на трассе Р-256 сломалась легковушка. В мороз на дороге оказалась монгольская семья из пяти человек, из них трое детей. На помощь выехал расчет 31 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Попавшие в беду граждане Монголии не владеют русским языком. Они ехали через Республику Алтай в Казахстан. Вставший в 10-градусный мороз на заснеженной трассе автомобиль эвакуировали для ремонта в часть. Женщину с тремя детьми доставили в пункт обогрева", - говорится в сообщении. Отмечается, что история завершилась благополучно: машину отремонтировали, семью согрели и отправили в дальнейший путь.
монголия
алтайский край
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931780531_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_96bb49294bb3cce4ebcb94dec033e490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, монголия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан
Происшествия, Монголия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казахстан, Хорошие новости
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии, у которой сломалась машина

На Алтае спасли семью с 3 детьми из Монголии, замерзающую из-за поломки машины

© Фото : МЧС РоссииНа Алтае спасли многодетную семью из Монголии
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : МЧС России
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 7 мар - РИА Новости. Монгольскую многодетную семью, замерзающую на трассе из-за поломки их автомобиля, спасли в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону в Telegram-канале.
"В Троицком районе на трассе Р-256 сломалась легковушка. В мороз на дороге оказалась монгольская семья из пяти человек, из них трое детей. На помощь выехал расчет 31 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Попавшие в беду граждане Монголии не владеют русским языком. Они ехали через Республику Алтай в Казахстан. Вставший в 10-градусный мороз на заснеженной трассе автомобиль эвакуировали для ремонта в часть. Женщину с тремя детьми доставили в пункт обогрева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что история завершилась благополучно: машину отремонтировали, семью согрели и отправили в дальнейший путь.
© Фото : МЧС РоссииНа Алтае спасли многодетную семью из Монголии
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : МЧС России
На Алтае спасли многодетную семью из Монголии
 
Хорошие новостиПроисшествияМонголияАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Казахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала