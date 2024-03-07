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Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было - РИА Новости, 08.03.2024
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23:53 07.03.2024 (обновлено: 00:02 08.03.2024)
https://ria.ru/20240307/alkogol-1931843604.html
Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было
Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было - РИА Новости, 08.03.2024
Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было
Проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы со стороны системы ЕГАИС вечером в четверг не было, заявили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-07T23:53
2024-03-08T00:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы со стороны системы ЕГАИС вечером в четверг не было, заявили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле. Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что массовый сбой при продаже алкоголя и сигарет произошел в Москве. Продавцы связывали это с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы Росалкогольтабакконтроля."Никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет", - заявили в службе, комментируя информацию о сбоях в работе системы и проблемы с реализацией алкоголя в столице.Агентство сообщило, что направило запрос в крупные торговые сети.
https://ria.ru/20240306/alkogol-1931408672.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было

Росалкогольтабакконтроль: проблем в сканировании алкоголя в магазинах Москвы нет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБутылки на полках в винном отделе одного из магазинов "Перекресток" в Москве
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов "Перекресток" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы со стороны системы ЕГАИС вечером в четверг не было, заявили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле.
Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что массовый сбой при продаже алкоголя и сигарет произошел в Москве. Продавцы связывали это с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.
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"Никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет", - заявили в службе, комментируя информацию о сбоях в работе системы и проблемы с реализацией алкоголя в столице.
Агентство сообщило, что направило запрос в крупные торговые сети.
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