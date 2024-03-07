https://ria.ru/20240307/alkogol-1931843604.html

Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было

Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было - РИА Новости, 08.03.2024

Проблем со сканированием алкоголя в московских магазинах не было

Проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы со стороны системы ЕГАИС вечером в четверг не было, заявили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-07T23:53

2024-03-07T23:53

2024-03-08T00:02

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы со стороны системы ЕГАИС вечером в четверг не было, заявили РИА Новости в Росалкогольтабакконтроле. Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что массовый сбой при продаже алкоголя и сигарет произошел в Москве. Продавцы связывали это с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы Росалкогольтабакконтроля."Никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет", - заявили в службе, комментируя информацию о сбоях в работе системы и проблемы с реализацией алкоголя в столице.Агентство сообщило, что направило запрос в крупные торговые сети.

https://ria.ru/20240306/alkogol-1931408672.html

https://ria.ru/20240302/alkogol-1930682344.html

москва

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2024

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москва, происшествия