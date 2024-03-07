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Швейцарский сенат попросил правительство отдать Киеву российские активы - РИА Новости, 07.03.2024
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19:15 07.03.2024 (обновлено: 19:50 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/aktivy-1931815022.html
Швейцарский сенат попросил правительство отдать Киеву российские активы
Швейцарский сенат попросил правительство отдать Киеву российские активы - РИА Новости, 07.03.2024
Швейцарский сенат попросил правительство отдать Киеву российские активы
Швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство Швейцарии использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около 8,5... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:15
2024-03-07T19:50
украина
в мире
швейцария
евросоюз
нато
центральный банк рф (цб рф)
берн (кантон)
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 7 мар - РИА Новости. Швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство Швейцарии использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для восстановления Украины, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента."Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций. Совет кантонов (малая палата парламента - ред.) принял в четверг 21 голосом против 19 при 3 воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета (большая палата парламента - ред.)", - сказано в документе.Сенаторы призывают правительство принять меры по разработке необходимых правовых основ на международном уровне. Пресс-служба Сената добавляет, что правительство поддерживает эту идею."Факты предельно ясны: Россия серьезно нарушила международное право, поэтому она должна возместить причиненный ущерб", - приводятся в документе слова главы МИД страны Иньяцио Кассиса, который участвовал в дебатах.В документе подчеркивается, что, несмотря на это голосование, сенаторы разделились во мнениях относительно толкования уважения международного права, а также репутации Швейцарии в этом отношении в случае конфискации, поскольку "собственность государств в принципе защищена государственным иммунитетом, гарантированным международным правом".Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года. По состоянию на 25 ноября 2022 года частные финансовые активы, замороженные в Швейцарии, составляли 7,5 миллиарда франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости, замороженных в Швейцарии. Что касается общей суммы замороженных резервов и активов ЦБ РФ в Швейцарии, то она составляет 7,4 миллиарда франков. Берн внимательно следит за текущей работой на международном уровне над российскими активами, находящимися под санкциями, в частности над находящимися под арестом российскими суверенными активами.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины .Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины .В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов , вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html
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украина
швейцария
берн (кантон)
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украина, в мире, швейцария, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), берн (кантон), санкции в отношении россии
Украина, В мире, Швейцария, Евросоюз, НАТО, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Берн (кантон), Санкции в отношении России
Швейцарский сенат попросил правительство отдать Киеву российские активы

Швейцарский сенат попросил правительство использовать деньги ЦБ РФ для Украины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 мар - РИА Новости. Швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство Швейцарии использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для восстановления Украины, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента.
"Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций. Совет кантонов (малая палата парламента - ред.) принял в четверг 21 голосом против 19 при 3 воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета (большая палата парламента - ред.)", - сказано в документе.
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Сенаторы призывают правительство принять меры по разработке необходимых правовых основ на международном уровне. Пресс-служба Сената добавляет, что правительство поддерживает эту идею.
"Факты предельно ясны: Россия серьезно нарушила международное право, поэтому она должна возместить причиненный ущерб", - приводятся в документе слова главы МИД страны Иньяцио Кассиса, который участвовал в дебатах.
В документе подчеркивается, что, несмотря на это голосование, сенаторы разделились во мнениях относительно толкования уважения международного права, а также репутации Швейцарии в этом отношении в случае конфискации, поскольку "собственность государств в принципе защищена государственным иммунитетом, гарантированным международным правом".
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины .
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины .
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Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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Кэмерон рассказал о возможности использовать замороженные российские активы
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УкраинаВ миреШвейцарияЕвросоюзНАТОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Берн (кантон)Санкции в отношении России
 
 
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