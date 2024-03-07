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Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/aktivy-1931787553.html
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам - РИА Новости, 07.03.2024
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале утверждает, что Киев совместно с союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:24
2024-03-07T17:24
специальная военная операция на украине
киев
россия
денис шмыгаль
владимир зеленский
антон силуанов
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале утверждает, что Киев совместно с союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных за рубежом российских активов. "Важное совещание по конфискации российских замороженных активов... Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - написал Шмыгаль. В январе Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева - он считает, что причиной служит отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
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киев, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, антон силуанов, евросоюз, в мире, g7
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Антон Силуанов, Евросоюз, В мире, G7
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам

Шмыгаль: Украина готовит механизмы доступа к €300 млрд замороженных активов РФ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале утверждает, что Киев совместно с союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных за рубежом российских активов.
"Важное совещание по конфискации российских замороженных активов... Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - написал Шмыгаль.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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В январе Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева - он считает, что причиной служит отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийАнтон СилуановЕвросоюзВ миреG7
 
 
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