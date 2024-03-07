https://ria.ru/20240307/aktivy-1931787553.html
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам - РИА Новости, 07.03.2024
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале утверждает, что Киев совместно с союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:24
2024-03-07T17:24
2024-03-07T17:24
специальная военная операция на украине
киев
россия
денис шмыгаль
владимир зеленский
антон силуанов
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале утверждает, что Киев совместно с союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных за рубежом российских активов. "Важное совещание по конфискации российских замороженных активов... Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - написал Шмыгаль. В январе Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева - он считает, что причиной служит отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, антон силуанов, евросоюз, в мире, g7
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Антон Силуанов, Евросоюз, В мире, G7
Киев заявил, что готовит механизм доступа к замороженным российским активам
Шмыгаль: Украина готовит механизмы доступа к €300 млрд замороженных активов РФ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале
утверждает, что Киев совместно с союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных за рубежом российских активов.
"Важное совещание по конфискации российских замороженных активов... Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - написал Шмыгаль.
От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах
В январе Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева - он считает, что причиной служит отсутствие законодательных решений на уровне Евросоюза.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Украина угрожает развязать террор на Западе