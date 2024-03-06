https://ria.ru/20240306/zoloto-1931538435.html

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 06.03.2024

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:39

2024-03-06T17:39

2024-03-06T17:45

экономика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,45 доллара, или на 0,44%, до 2 151,35 доллара за тройскую унцию, но минутами ранее показатель максимально достигал 2 153,55 доллара, что стало новым историческим рекордом.

https://ria.ru/20240212/zoloto-1926769969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире