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Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 06.03.2024
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17:39 06.03.2024 (обновлено: 17:45 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/zoloto-1931538435.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 06.03.2024
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:39
2024-03-06T17:45
экономика
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 17.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,45 доллара, или на 0,44%, до 2 151,35 доллара за тройскую унцию, но минутами ранее показатель максимально достигал 2 153,55 доллара, что стало новым историческим рекордом.
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экономика, в мире
Экономика, В мире
Стоимость золота обновила исторический рекорд

Цена на золото поднялась до более чем 2153 долларов за тройскую унцию

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,45 доллара, или на 0,44%, до 2 151,35 доллара за тройскую унцию, но минутами ранее показатель максимально достигал 2 153,55 доллара, что стало новым историческим рекордом.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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