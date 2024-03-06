https://ria.ru/20240306/zhile-1931540613.html

Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области

Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области - РИА Новости, 06.03.2024

Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области

Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье по проекту "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых" в Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:44

2024-03-06T17:44

2024-03-06T17:44

ростовская область

ростовская область

жилье

ипотека

льготная ипотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931540453_0:157:3020:1856_1920x0_80_0_0_f9513058704a98b7ddba91b785417dd6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар — РИА Новости. Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье по проекту "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых" в Ростовской области, сообщает правительство региона. В среду, в преддверии Международного женского дня, в минстрое Ростовской области состоялось торжественное вручение сертификатов участницам проекта "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых". Заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев вручил сертификаты пяти специалистам: трем педагогам и двум медикам. Пилотный проект для вузовских выпускников-отличников реализуется в Ростовской области с 2023 года. Основными задачами является привлечение квалифицированных кадров и их закрепление в регионе. Участники проекта – врачи и педагоги, получившие с 2021 года дипломы вуза с отличием. Государственная поддержка заключается в компенсации процентов по жилищному кредиту. Размер субсидии рассчитывается как фактическая процентная ставка по кредиту минус 1%, но не более 19% годовых. Таким образом, участник проекта будет пользоваться кредитом под 1% годовых. Максимальный его размер составляет 6 миллионов рублей. Срок субсидирования – 10 лет. "В рамках пилотного проекта с начала его реализации уже приобрели жилье 47 отличников – 13 врачей и 34 педагога, в том числе 41 участник в 2023 году и шесть в текущем. Еще пять отличников – четыре врача и один педагог – подали документы на участие, они находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении. По данным Вифлянцева, на реализацию мероприятия на 2024-2026 годы предусмотрены средства в объеме 393,1 миллиона рублей, в том числе на текущий год – 87,4 миллиона рублей. "Планируется, что в этом году 100 отличников смогут воспользоваться данной мерой поддержки", - уточнил он.

https://ria.ru/20231205/vosstanovlenie-1913934125.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, жилье, ипотека, льготная ипотека