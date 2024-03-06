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Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области - РИА Новости, 06.03.2024
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Ростовская область
 
17:44 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/zhile-1931540613.html
Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области
Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области - РИА Новости, 06.03.2024
Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области
Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье по проекту "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых" в Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:44
2024-03-06T17:44
ростовская область
ростовская область
жилье
ипотека
льготная ипотека
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар — РИА Новости. Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье по проекту "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых" в Ростовской области, сообщает правительство региона. В среду, в преддверии Международного женского дня, в минстрое Ростовской области состоялось торжественное вручение сертификатов участницам проекта "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых". Заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев вручил сертификаты пяти специалистам: трем педагогам и двум медикам. Пилотный проект для вузовских выпускников-отличников реализуется в Ростовской области с 2023 года. Основными задачами является привлечение квалифицированных кадров и их закрепление в регионе. Участники проекта – врачи и педагоги, получившие с 2021 года дипломы вуза с отличием. Государственная поддержка заключается в компенсации процентов по жилищному кредиту. Размер субсидии рассчитывается как фактическая процентная ставка по кредиту минус 1%, но не более 19% годовых. Таким образом, участник проекта будет пользоваться кредитом под 1% годовых. Максимальный его размер составляет 6 миллионов рублей. Срок субсидирования – 10 лет. "В рамках пилотного проекта с начала его реализации уже приобрели жилье 47 отличников – 13 врачей и 34 педагога, в том числе 41 участник в 2023 году и шесть в текущем. Еще пять отличников – четыре врача и один педагог – подали документы на участие, они находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении. По данным Вифлянцева, на реализацию мероприятия на 2024-2026 годы предусмотрены средства в объеме 393,1 миллиона рублей, в том числе на текущий год – 87,4 миллиона рублей. "Планируется, что в этом году 100 отличников смогут воспользоваться данной мерой поддержки", - уточнил он.
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ростовская область, жилье, ипотека, льготная ипотека
Ростовская область , Ростовская область, Жилье, Ипотека, льготная ипотека

Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье под 1% в Ростовской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар — РИА Новости. Уже 47 врачей и педагогов приобрели жилье по проекту "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых" в Ростовской области, сообщает правительство региона.
В среду, в преддверии Международного женского дня, в минстрое Ростовской области состоялось торжественное вручение сертификатов участницам проекта "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых". Заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев вручил сертификаты пяти специалистам: трем педагогам и двум медикам.
Пилотный проект для вузовских выпускников-отличников реализуется в Ростовской области с 2023 года. Основными задачами является привлечение квалифицированных кадров и их закрепление в регионе. Участники проекта – врачи и педагоги, получившие с 2021 года дипломы вуза с отличием. Государственная поддержка заключается в компенсации процентов по жилищному кредиту. Размер субсидии рассчитывается как фактическая процентная ставка по кредиту минус 1%, но не более 19% годовых. Таким образом, участник проекта будет пользоваться кредитом под 1% годовых. Максимальный его размер составляет 6 миллионов рублей. Срок субсидирования – 10 лет.
«
"В рамках пилотного проекта с начала его реализации уже приобрели жилье 47 отличников – 13 врачей и 34 педагога, в том числе 41 участник в 2023 году и шесть в текущем. Еще пять отличников – четыре врача и один педагог – подали документы на участие, они находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.
По данным Вифлянцева, на реализацию мероприятия на 2024-2026 годы предусмотрены средства в объеме 393,1 миллиона рублей, в том числе на текущий год – 87,4 миллиона рублей. "Планируется, что в этом году 100 отличников смогут воспользоваться данной мерой поддержки", - уточнил он.
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