https://ria.ru/20240306/zhenschiny-1931604000.html
Путин рассказал об уникальной роли женщин в России
Путин рассказал об уникальной роли женщин в России - РИА Новости, 06.03.2024
Путин рассказал об уникальной роли женщин в России
Президент РФ Владимир Путин отметил уникальную роль женщин в России, подчеркнув, что они успевают строить карьеру и быть нежными и привлекательными, он также... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:32
2024-03-06T23:32
2024-03-06T23:32
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил уникальную роль женщин в России, подчеркнув, что они успевают строить карьеру и быть нежными и привлекательными, он также добавил, что предназначение женщины заключается в продолжении рода - абсолютно уникальном природном даре. "Что касается женщин в профессии - у нас в России женщины занимают заметную роль в жизни страны. К сожалению, не так много женщин сегодня в правительстве… Поэтому роль женщины здесь уникальная. Мы, конечно, все ждём, чтобы женщина оставалась привлекательной, обворожительной, нежной. Но как женщине это все сделать: и карьеру, и быть нежной? Я не знаю. Но это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Глава государства добавил, что в стране множество женщин занимают руководящие должности. "И чем больше, на самом деле, тем лучше, потому что у женщин есть определенные черты, связанные с исполнением своих служебных обязанностей. Они более такие дисциплинированные, въедливые, в хорошем смысле этого слова", - отметил он. По словам президента, чем бы женщина ни занималась, "она должна оставаться всегда женщиной, любимым человеком, создавать определенную атмосферу вокруг себя, в семье". "Предназначение женщины (заключается) в продолжении рода - это абсолютно уникальный природный дар. Мы все относимся к нему с огромным уважением и поддерживаем, (существуют) массовые программы материнства и детства,… потому что снижение рождаемости - это серьезный вызов для всех стран, в том числе и в сфере экономики", - заключил Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html
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общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин рассказал об уникальной роли женщин в России
Путин: российские женщины успевают строить карьеру и быть заботливыми
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил уникальную роль женщин в России, подчеркнув, что они успевают строить карьеру и быть нежными и привлекательными, он также добавил, что предназначение женщины заключается в продолжении рода - абсолютно уникальном природном даре.
"Что касается женщин в профессии - у нас в России женщины занимают заметную роль в жизни страны. К сожалению, не так много женщин сегодня в правительстве… Поэтому роль женщины здесь уникальная. Мы, конечно, все ждём, чтобы женщина оставалась привлекательной, обворожительной, нежной. Но как женщине это все сделать: и карьеру, и быть нежной? Я не знаю. Но это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
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Глава государства добавил, что в стране множество женщин занимают руководящие должности.
"И чем больше, на самом деле, тем лучше, потому что у женщин есть определенные черты, связанные с исполнением своих служебных обязанностей. Они более такие дисциплинированные, въедливые, в хорошем смысле этого слова", - отметил он.
По словам президента, чем бы женщина ни занималась, "она должна оставаться всегда женщиной, любимым человеком, создавать определенную атмосферу вокруг себя, в семье".
"Предназначение женщины (заключается) в продолжении рода - это абсолютно уникальный природный дар. Мы все относимся к нему с огромным уважением и поддерживаем, (существуют) массовые программы материнства и детства,… потому что снижение рождаемости - это серьезный вызов для всех стран, в том числе и в сфере экономики", - заключил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи