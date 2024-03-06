https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931559105.html
Зеленский прокомментировал информацию о взрыве возле его кортежа в Одессе
Зеленский прокомментировал информацию о взрыве возле его кортежа в Одессе - РИА Новости, 06.03.2024
Зеленский прокомментировал информацию о взрыве возле его кортежа в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал взрыв в Одессе, об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:47
2024-03-06T18:47
2024-03-06T20:25
специальная военная операция на украине
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греция
кириакос мицотакис
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал взрыв в Одессе, об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом брифинге, видео которого опубликовал 7 канал. Новости Одессы."Мы не только слышали, мы видели сегодня удар", — сказал глава киевского режима.Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание "Страна.ua" писало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж.В свою очередь, греческие СМИ уже тогда косвенно подтвердили эту информацию. Так, портал Newsit.gr сообщал, что Мицотакис в среду посетит Одессу. По данным издания "Прото тема", кортеж Зеленского подвергся ракетной атаке незадолго до встречи с премьером Греции.
https://ria.ru/20240306/odessa-1931515451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, владимир зеленский, украина, греция, кириакос мицотакис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Владимир Зеленский, Украина, Греция, Кириакос Мицотакис
Зеленский прокомментировал информацию о взрыве возле его кортежа в Одессе
Зеленский заявил, что не только слышал, но и видел взрыв в Одессе
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал взрыв в Одессе, об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом брифинге, видео которого опубликовал 7 канал. Новости Одессы.
"Мы не только слышали, мы видели сегодня удар", — сказал глава киевского режима.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" передавал сообщение о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. При этом издание "Страна.ua" писало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы видели его кортеж.
В свою очередь, греческие СМИ уже тогда косвенно подтвердили эту информацию. Так, портал Newsit.gr сообщал, что Мицотакис в среду посетит Одессу. По данным издания "Прото тема", кортеж Зеленского подвергся ракетной атаке незадолго до встречи с премьером Греции.
СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе