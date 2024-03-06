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Хуснуллин призвал восстанавливать Коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/zavod-1931458179.html
Хуснуллин призвал восстанавливать Коксохимический завод в Авдеевке
Хуснуллин призвал восстанавливать Коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 06.03.2024
Хуснуллин призвал восстанавливать Коксохимический завод в Авдеевке
Коксохимический завод в Авдеевке надо восстанавливать, повреждение несильные, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:49
2024-03-06T13:49
специальная военная операция на украине
авдеевка
марат хуснуллин
россия
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Коксохимический завод в Авдеевке надо восстанавливать, повреждение несильные, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Считаю, что Коксохимический завод надо восстанавливать, он несильно пострадал", - сказал Хуснуллин журналистам. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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авдеевка, марат хуснуллин, россия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Марат Хуснуллин, Россия
Хуснуллин призвал восстанавливать Коксохимический завод в Авдеевке

Хуснуллин: Коксохимический завод в Авдеевке надо восстанавливать

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на Авдеевский коксохимический завод
Вид на Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на Авдеевский коксохимический завод. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Коксохимический завод в Авдеевке надо восстанавливать, повреждение несильные, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Считаю, что Коксохимический завод надо восстанавливать, он несильно пострадал", - сказал Хуснуллин журналистам.
Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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