https://ria.ru/20240306/zapad-1931401186.html

МИД Белоруссии отметил "отдельные признаки отрезвления" у стран Запада

МИД Белоруссии отметил "отдельные признаки отрезвления" у стран Запада - РИА Новости, 06.03.2024

МИД Белоруссии отметил "отдельные признаки отрезвления" у стран Запада

Белоруссия видит "отдельные признаки отрезвления" у всё большего числа западных стран, заявил глава МИД республики Сергей Алейник. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:06

2024-03-06T11:06

2024-03-06T11:46

в мире

белоруссия

сергей алейник

западная европа

мид белоруссии

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МИНСК, 6 мар - РИА Новости. Белоруссия видит "отдельные признаки отрезвления" у всё большего числа западных стран, заявил глава МИД республики Сергей Алейник. "Ситуация на западном направлении в 2023 году предсказуемо продолжила ухудшаться. При том подчеркну - исключительно руками и усилиями наших контрпартнеров. Мы инициативно не делаем ни одного недружественного или агрессивного шага, принимаем только ответные меры и декларируем готовность к равноправному и взаимоуважительном диалогу. Мы не стесняемся этого и говорим правду. В этом тоже наша сила", - сказал Алейник в среду на заседании коллегии внешнеполитического ведомства. По его словам, "западники же доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады нашей страны, произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство, "кошмарят" свой бизнес, дезинформируют свое население, грубо попирают международное торговое право". "Однако мы уже видим отдельные признаки отрезвления у все большего числа наших оппонентов из западных стран. Продолжим эту линию. Одновременно будем жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров, прежде всего гуманитарных. Продолжим доводить людям на Западе правду о действиях их политиков, которые идут вразрез с национальными интересами. Видим, что запрос на это у них неуклонно растет", - отметил Алейник. Он сообщил, что "доносить до наших партнеров и контрпартнеров правдивую информацию о Беларуси и о происходящих в нашей стране процессах крайне важно и с точки зрения цепочки электоральных кампаний, которые определяют курс нашей страны на будущее". "Международное сопровождение этих событий – важнейшая задача МИД. Мы уже показали миру наши честные и открытые парламентские выборы. Все вы слышали оценки миссий СНГ, ОДКБ и ШОС, а также индивидуальных наблюдателей, в том числе из Западной Европы. Сейчас работаем по Всебелорусскому народному собранию. Активно демонстрируем зарубежью подлинное народовластие, наше белорусское, а не кальку западных псевдодемократических лекал. В том числе делаем задел на следующий год", - отметил глава МИД Белоруссии. По его словам, "все мы абсолютно четко осознаем, что условия в текущем году проще не будут". "Но прошлый период позволил создать серьезную базу для движения вперед по всем направлениям нашей дипломатической работы, как внешнеполитической, так и внешнеэкономической. А текущий, объявленный в нашей стране Годом качества, задает тон для качества во всем: в организации мероприятий, в исполнении договоренностей, в координации между ведомствами, в подготовке документов, во всей работе в целом. Это касается и МИДа, и посольств, и отраслевиков, с которыми мы действуем в плотной связке", - сказал Алейник.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

https://ria.ru/20240305/siyyarto-1931308565.html

https://ria.ru/20240222/belorussiya-1928933761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сергей алейник, западная европа, мид белоруссии