https://ria.ru/20240306/yandeks-1931378564.html

В правительстве одобрили продажу "Яндекса", пишут СМИ

В правительстве одобрили продажу "Яндекса", пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

В правительстве одобрили продажу "Яндекса", пишут СМИ

Правительственная подкомиссия одобрила сделку по приобретению 96,3% акций "Яндекса" у нидерландской компании Yandex N.V. за 457,3 миллиарда рублей, пишет газета РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:53

2024-03-06T09:53

2024-03-06T10:35

россия

яндекс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735220074_0:226:3141:1993_1920x0_80_0_0_a12e1b16a83e2138ee82510fe903c1b2.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительственная подкомиссия одобрила сделку по приобретению 96,3% акций "Яндекса" у нидерландской компании Yandex N.V. за 457,3 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом обсуждения сделки. "Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО "Яндекс" у нидерландской компании Yandex N.V.", - пишет газета. Один из собеседников уточнил "Ведомостям", что 3,7% уже принадлежат российскому "Яндексу". Представители "Яндекса" от комментариев воздержались, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили газете, что он не принимал участия в заседании. "Ведомости" направили запросы в Минцифры и правительство. "Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей", - пишут "Ведомости", ссылаясь на одного из собеседников. Уточняется, что это на 17,7 миллиарда меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля. Тогда "Яндекс" объявлял, что сумма составит 475 миллиардов рублей. По словам одного из собеседников "Ведомостей", планируется, что денежными средствами будет выплачено до 237 миллиардов рублей, остальная сумма может быть выплачена акциями Yandex N.V. "Яндекс" в России объявил о планах реструктуризации еще в ноябре 2022 года. Сообщалось, что материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать в себя ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В конце прошлого года "Яндекс" завершил регистрацию нового юрлица - МКАО "Яндекс" - на территории специального административного района (САР) острова Октябрьский Калининградской области. Затем, в январе, в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись о том, что владельцем главного юридического лица "Яндекса" в России - ООО "Яндекс" - стало МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. Наконец, в феврале "Яндекс" сообщил, что Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в лице ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджментом российской компании.

https://ria.ru/20240305/fas-1931211832.html

https://ria.ru/20240214/yandeks-1927259100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, яндекс, экономика