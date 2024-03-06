https://ria.ru/20240306/vzryvy-1931344011.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 06.03.2024

В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:30

2024-03-06T00:30

2024-03-06T01:36

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Одессе слышен звук взрыва", — говорится в посте. Позже телеканал сообщил еще о двух взрывах в Одессе, через некоторое время появилась информация об еще одном взрыве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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