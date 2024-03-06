https://ria.ru/20240306/vzryvy-1931344011.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T00:30
2024-03-06T00:30
2024-03-06T01:36
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Одессе слышен звук взрыва", — говорится в посте. Позже телеканал сообщил еще о двух взрывах в Одессе, через некоторое время появилась информация об еще одном взрыве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
одесская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Одессе прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога