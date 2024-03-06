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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 06.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:59
2024-03-06T11:59
2024-03-06T11:59
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв