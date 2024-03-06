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Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ

Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024

Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ

Причиной взрыва с последующим пожаром в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве, по предварительной информации, стала детонация угольной пыли, рассказал РИА... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:20

2024-03-06T09:20

2024-03-06T09:45

шагонар

происшествия

республика тыва

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Причиной взрыва с последующим пожаром в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве, по предварительной информации, стала детонация угольной пыли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 04.42 мск поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что из горящего здания был эвакуирован 21 человек.К ликвидации последствий происшествия привлечены 111 человек и 26 единиц техники.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, госпитализированы, по его последним данным, 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Погибших и пропавших нет. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением.

шагонар

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T09:20 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шагонар, происшествия, республика тыва, видео