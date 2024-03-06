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Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ
Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ
Причиной взрыва с последующим пожаром в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве, по предварительной информации, стала детонация угольной пыли, рассказал РИА... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:20
2024-03-06T09:20
2024-03-06T09:45
шагонар
происшествия
республика тыва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Причиной взрыва с последующим пожаром в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве, по предварительной информации, стала детонация угольной пыли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 04.42 мск поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что из горящего здания был эвакуирован 21 человек.К ликвидации последствий происшествия привлечены 111 человек и 26 единиц техники.Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, госпитализированы, по его последним данным, 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Погибших и пропавших нет. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением.
шагонар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T09:20
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шагонар, происшествия, республика тыва, видео
Шагонар, Происшествия, Республика Тыва
Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Причиной взрыва с последующим пожаром в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве, по предварительной информации, стала детонация угольной пыли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-03-06T09:20
true
PT0M10S
Стала известна причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ
Экстренные службы: детонация угольной пыли вызвала взрыв в котельной в Шагонаре