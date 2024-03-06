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Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК - РИА Новости, 06.03.2024
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК
Ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак, как сейчас, не было никогда, РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:11
2024-03-06T17:11
2024-03-06T17:11
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак, как сейчас, не было никогда, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Наши сайты, ресурсы во время выборов всегда подвергались хакерским атакам, кибервоздействиям, но то, что сейчас творится, такого не было никогда", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи. "Такие беспрецедентные атаки и они сейчас (предпринимаются - ред.) к выборам, чтобы взорвать систему", - добавила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), совет федерации рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Совет Федерации РФ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК
Памфилова: хакеры атакуют ресурсы ЦИК, чтобы взорвать систему к выборам
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак, как сейчас, не было никогда, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Наши сайты, ресурсы во время выборов всегда подвергались хакерским атакам, кибервоздействиям, но то, что сейчас творится, такого не было никогда", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи.
"Такие беспрецедентные атаки и они сейчас (предпринимаются - ред.) к выборам, чтобы взорвать систему", - добавила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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