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Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК - РИА Новости, 06.03.2024
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17:11 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vybory-1931525212.html
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК - РИА Новости, 06.03.2024
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК
Ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак, как сейчас, не было никогда, РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:11
2024-03-06T17:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
совет федерации рф
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак, как сейчас, не было никогда, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Наши сайты, ресурсы во время выборов всегда подвергались хакерским атакам, кибервоздействиям, но то, что сейчас творится, такого не было никогда", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи. "Такие беспрецедентные атаки и они сейчас (предпринимаются - ред.) к выборам, чтобы взорвать систему", - добавила она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
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политика, россия, элла памфилова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), совет федерации рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Совет Федерации РФ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК

Памфилова: хакеры атакуют ресурсы ЦИК, чтобы взорвать систему к выборам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак, как сейчас, не было никогда, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Наши сайты, ресурсы во время выборов всегда подвергались хакерским атакам, кибервоздействиям, но то, что сейчас творится, такого не было никогда", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи.
"Такие беспрецедентные атаки и они сейчас (предпринимаются - ред.) к выборам, чтобы взорвать систему", - добавила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Власти Москвы рассказали, как прошло тестовое голосование перед выборами
Вчера, 16:37
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Совет Федерации РФВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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