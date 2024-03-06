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На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов

На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов - РИА Новости, 06.03.2024

На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов

Более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:31

2024-03-06T16:31

2024-03-06T16:48

выборы президента россии — 2024

россия

политика

элла памфилова

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Согласно утвержденному ранее календарному плану подготовки и проведения выборов президента РФ, аккредитация СМИ завершится в 17.00 6 марта 2024 года."У нас уже аккредитованы более тысячи представителей СМИ, которые будут информировать граждан, работать на любом участке, который они выберут", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на ВФМ–2024.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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Кирилл Волков

россия, политика, элла памфилова, всемирный фестиваль молодежи — 2024