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На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:31 06.03.2024 (обновлено: 16:48 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vybory-1931513688.html
На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов
На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов - РИА Новости, 06.03.2024
На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов
Более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:31
2024-03-06T16:48
выборы президента россии — 2024
россия
политика
элла памфилова
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Согласно утвержденному ранее календарному плану подготовки и проведения выборов президента РФ, аккредитация СМИ завершится в 17.00 6 марта 2024 года."У нас уже аккредитованы более тысячи представителей СМИ, которые будут информировать граждан, работать на любом участке, который они выберут", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на ВФМ–2024.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, политика, элла памфилова, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Элла Памфилова, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов

ЦИК аккредитовал на выборы президента России больше тысячи представителей СМИ

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Согласно утвержденному ранее календарному плану подготовки и проведения выборов президента РФ, аккредитация СМИ завершится в 17.00 6 марта 2024 года.
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"У нас уже аккредитованы более тысячи представителей СМИ, которые будут информировать граждан, работать на любом участке, который они выберут", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на ВФМ–2024.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаЭлла ПамфиловаВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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