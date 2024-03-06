На выборы президента России аккредитовали больше тысячи журналистов
ЦИК аккредитовал на выборы президента России больше тысячи представителей СМИ
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорте. Архивное фото
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента РФ, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Согласно утвержденному ранее календарному плану подготовки и проведения выборов президента РФ, аккредитация СМИ завершится в 17.00 6 марта 2024 года.
"У нас уже аккредитованы более тысячи представителей СМИ, которые будут информировать граждан, работать на любом участке, который они выберут", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" на ВФМ–2024.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.