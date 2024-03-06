https://ria.ru/20240306/vybory-1931512916.html

Памфилова: после выборов грядет самый успешный этап развития страны

Памфилова: после выборов грядет самый успешный этап развития страны - РИА Новости, 06.03.2024

Памфилова: после выборов грядет самый успешный этап развития страны

После выборов президента РФ грядет самый успешный этап развития страны, считает глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:29

2024-03-06T16:29

2024-03-06T16:29

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

россия

владимир путин

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. После выборов президента РФ грядет самый успешный этап развития страны, считает глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Убеждена, что самый главный, самый долгосрочный и самый успешный исторический этап укрепления и расцвета России грядет после выборов президента. У меня в этом нет никаких сомнений. К этому мы идем все вместе, уверенно и последовательно", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Она отметила, что предстоящие выборы - не "проходные", а важнейшее событие в истории страны. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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элла памфилова, россия, владимир путин, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024