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В Херсонской области заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку

В Херсонской области заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку - РИА Новости, 06.03.2024

В Херсонской области заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку

Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку, но граждане все равно голосовали в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:38

2024-03-06T12:38

2024-03-06T12:38

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

украина

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выборы президента рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку, но граждане все равно голосовали в приподнятом настроении, сообщила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. "Мы уделили огромное внимание безопасности. В этом нас, конечно, поддерживали и представители МВД, и Росгвардии, и других силовых блоков. Хочу выразить огромные слова благодарности за то, что они все это время были с нами и до сих пор с нами постоянно на контакте… Все равно Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Первый день голосования начался очень тревожно… Все последующие дни мы тоже работали очень напряженно", - сказала Захарова в ходе заседания ЦИК РФ. Она также отметила, что в адрес членов избиркома и избирателей поступали угрозы, но граждане шли голосовать в хорошем настроении. "Не обошлось и без угроз в адрес членов избирательной комиссии, в адрес самих избирателей… и рассылки были, и запугивания, и в телефонном режиме", - добавила Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, херсонская область , украина, россия, выборы президента рф