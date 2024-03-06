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В Херсонской области заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку
В Херсонской области заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку - РИА Новости, 06.03.2024
В Херсонской области заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку
Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку, но граждане все равно голосовали в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:38
2024-03-06T12:38
2024-03-06T12:38
выборы президента россии — 2024
политика
херсонская область
украина
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выборы президента рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку, но граждане все равно голосовали в приподнятом настроении, сообщила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. "Мы уделили огромное внимание безопасности. В этом нас, конечно, поддерживали и представители МВД, и Росгвардии, и других силовых блоков. Хочу выразить огромные слова благодарности за то, что они все это время были с нами и до сих пор с нами постоянно на контакте… Все равно Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Первый день голосования начался очень тревожно… Все последующие дни мы тоже работали очень напряженно", - сказала Захарова в ходе заседания ЦИК РФ. Она также отметила, что в адрес членов избиркома и избирателей поступали угрозы, но граждане шли голосовать в хорошем настроении. "Не обошлось и без угроз в адрес членов избирательной комиссии, в адрес самих избирателей… и рассылки были, и запугивания, и в телефонном режиме", - добавила Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , украина, россия, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Херсонская область , Украина, Россия, Выборы президента РФ
В Херсонской области заявили о попытках Киева дестабилизировать обстановку
Захарова: Киев предпринял попытки сорвать досрочные выборы в Херсонской области
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку, но граждане все равно голосовали в приподнятом настроении, сообщила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.
"Мы уделили огромное внимание безопасности. В этом нас, конечно, поддерживали и представители МВД, и Росгвардии, и других силовых блоков. Хочу выразить огромные слова благодарности за то, что они все это время были с нами и до сих пор с нами постоянно на контакте… Все равно Украина в период досрочного голосования предприняла все возможные попытки для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Первый день голосования начался очень тревожно… Все последующие дни мы тоже работали очень напряженно", - сказала Захарова в ходе заседания ЦИК РФ.
"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области
Досрочное голосование в Херсонской области прошло в два этапа.
1 из 9
Жители одних муниципальных округов голосовали с 27 по 29 февраля, других — с 1 по 3 марта.
2 из 9
Для обеспечения безопасности голосования были приняты все необходимые меры.
3 из 9
Впервые после вхождения Херсонской области в состав России жители избирали президента. Определиться им помогали справочные материалы.
4 из 9
По словам сенатора от региона Константина Басюка, жители региона с большим воодушевлением шли на избирательные участки.
5 из 9
За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.
6 из 9
Украинские войска, несмотря на попытки, не смогли сорвать голосование.
7 из 9
По заявлению наблюдателей, досрочное голосование прошло без нарушений.
8 из 9
Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта 2024 года.
9 из 9
Досрочное голосование в Херсонской области прошло в два этапа.
1 из 9
Жители одних муниципальных округов голосовали с 27 по 29 февраля, других — с 1 по 3 марта.
2 из 9
Для обеспечения безопасности голосования были приняты все необходимые меры.
3 из 9
Впервые после вхождения Херсонской области в состав России жители избирали президента. Определиться им помогали справочные материалы.
4 из 9
По словам сенатора от региона Константина Басюка, жители региона с большим воодушевлением шли на избирательные участки.
5 из 9
За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.
6 из 9
Украинские войска, несмотря на попытки, не смогли сорвать голосование.
7 из 9
По заявлению наблюдателей, досрочное голосование прошло без нарушений.
8 из 9
Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта 2024 года.
9 из 9
Она также отметила, что в адрес членов избиркома и избирателей поступали угрозы, но граждане шли голосовать в хорошем настроении.
"Не обошлось и без угроз в адрес членов избирательной комиссии, в адрес самих избирателей… и рассылки были, и запугивания, и в телефонном режиме", - добавила Захарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.