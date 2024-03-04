https://ria.ru/20240304/vybory-1930940786.html

"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области

"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области - РИА Новости, 04.03.2024

"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области

В Херсонской области завершилось досрочное голосование. Яркие моменты первых для региона выборов президента России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:52

2024-03-04T11:52

2024-03-04T15:22

фото

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930938542_205:29:3043:1625_1920x0_80_0_0_805f197bd0b51882eb5bda4c4cba72e8.jpg

В Херсонской области завершилось досрочное голосование. Яркие моменты первых для региона выборов президента России — в фотоленте Ria.ru.

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, херсонская область , россия, политика