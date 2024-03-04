Рейтинг@Mail.ru
"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:52 04.03.2024 (обновлено: 15:22 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vybory-1930940786.html
"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области
"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области - РИА Новости, 04.03.2024
"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области
В Херсонской области завершилось досрочное голосование. Яркие моменты первых для региона выборов президента России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:52
2024-03-04T15:22
фото
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930938542_205:29:3043:1625_1920x0_80_0_0_805f197bd0b51882eb5bda4c4cba72e8.jpg
В Херсонской области завершилось досрочное голосование. Яркие моменты первых для региона выборов президента России — в фотоленте Ria.ru.
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930938542_242:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_3a33b019139c9b25e871d99a67c1e6bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, херсонская область , россия, политика
Фото, Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия, Политика

"Идут с большим воодушевлением": досрочное голосование в Херсонской области

Читать ria.ru в
В Херсонской области завершилось досрочное голосование. Яркие моменты первых для региона выборов президента России — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Досрочное голосование в Херсонской области прошло в два этапа.

Мужчина заходит на избирательный участок №294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

Досрочное голосование в Херсонской области прошло в два этапа.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Жители одних муниципальных округов голосовали с 27 по 29 февраля, других — с 1 по 3 марта.

Члены избирательной комиссии заполняют документы на избирательном участке No 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

Жители одних муниципальных округов голосовали с 27 по 29 февраля, других — с 1 по 3 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Для обеспечения безопасности голосования были приняты все необходимые меры.

Избиратели и члены избирательной комиссии в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

Для обеспечения безопасности голосования были приняты все необходимые меры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Впервые после вхождения Херсонской области в состав России жители избирали президента. Определиться им помогали справочные материалы.

Справочные материалы на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

Впервые после вхождения Херсонской области в состав России жители избирали президента. Определиться им помогали справочные материалы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По словам сенатора от региона Константина Басюка, жители региона с большим воодушевлением шли на избирательные участки.

Избиратели и члены избирательной комиссии на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

По словам сенатора от региона Константина Басюка, жители региона с большим воодушевлением шли на избирательные участки.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.

Избиратели и члены избирательной комиссии на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские войска, несмотря на попытки, не смогли сорвать голосование.

Мужчина голосует на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

Украинские войска, несмотря на попытки, не смогли сорвать голосование.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По заявлению наблюдателей, досрочное голосование прошло без нарушений.

Урны для выездного голосования на избирательном участке

По заявлению наблюдателей, досрочное голосование прошло без нарушений.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта 2024 года.

Женщина на избирательном участке № 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области

Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта 2024 года.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Выборы президента России — 2024ФотоХерсонская областьРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала