Досрочное голосование в Херсонской области прошло в два этапа.
Досрочное голосование в Херсонской области прошло в два этапа.
Жители одних муниципальных округов голосовали с 27 по 29 февраля, других — с 1 по 3 марта.
Жители одних муниципальных округов голосовали с 27 по 29 февраля, других — с 1 по 3 марта.
Для обеспечения безопасности голосования были приняты все необходимые меры.
Для обеспечения безопасности голосования были приняты все необходимые меры.
Впервые после вхождения Херсонской области в состав России жители избирали президента. Определиться им помогали справочные материалы.
Впервые после вхождения Херсонской области в состав России жители избирали президента. Определиться им помогали справочные материалы.
По словам сенатора от региона Константина Басюка, жители региона с большим воодушевлением шли на избирательные участки.
По словам сенатора от региона Константина Басюка, жители региона с большим воодушевлением шли на избирательные участки.
За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.
За прозрачностью проведения выборов непрерывно следили наблюдатели.
Украинские войска, несмотря на попытки, не смогли сорвать голосование.
Украинские войска, несмотря на попытки, не смогли сорвать голосование.
По заявлению наблюдателей, досрочное голосование прошло без нарушений.
По заявлению наблюдателей, досрочное голосование прошло без нарушений.
Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта 2024 года.
Основной этап президентских выборов пройдет в России с 15 по 17 марта 2024 года.