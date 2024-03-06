https://ria.ru/20240306/vybory-1931227976.html

Где проголосовать на выборах президента России за рубежом

Где проголосовать на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024

Где проголосовать на выборах президента России за рубежом

Россияне, проживающие или временно находящиеся за границей, смогут принять участие в выборах президента страны. 17 марта для них откроется более 250... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:40

2024-03-06T09:40

2024-03-06T12:21

инфографика

выборы

выборы президента рф

голосование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931243874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_084a4814a3228319ab9b91ce27ad6aca.png

Россияне, проживающие или временно находящиеся за границей, смогут принять участие в выборах президента страны. 17 марта для них откроется более 250 избирательных участков в 144 государствах. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие страны входят в этот список и куда именно нужно пойти, чтобы отдать свой голос.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы, выборы президента рф, голосование, инфографика