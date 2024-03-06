Рейтинг@Mail.ru
Где проголосовать на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 06.03.2024 (обновлено: 12:21 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vybory-1931227976.html
Где проголосовать на выборах президента России за рубежом
Где проголосовать на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024
Где проголосовать на выборах президента России за рубежом
Россияне, проживающие или временно находящиеся за границей, смогут принять участие в выборах президента страны. 17 марта для них откроется более 250... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:40
2024-03-06T12:21
инфографика
выборы
выборы президента рф
голосование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931243874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_084a4814a3228319ab9b91ce27ad6aca.png
Россияне, проживающие или временно находящиеся за границей, смогут принять участие в выборах президента страны. 17 марта для них откроется более 250 избирательных участков в 144 государствах. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие страны входят в этот список и куда именно нужно пойти, чтобы отдать свой голос.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931243874_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fd830d12149e0b635fc0a09a96efe563.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы, выборы президента рф, голосование, инфографика
Инфографика, Выборы, Выборы президента РФ, Голосование
Инфографика

Где проголосовать на выборах президента России за рубежом

Читать ria.ru в
Россияне, проживающие или временно находящиеся за границей, смогут принять участие в выборах президента страны. 17 марта для них откроется более 250 избирательных участков в 144 государствах. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие страны входят в этот список и куда именно нужно пойти, чтобы отдать свой голос.
 
ИнфографикаВыборыВыборы президента РФГолосование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала