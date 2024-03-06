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Где проголосовать на выборах президента России за рубежом
Где проголосовать на выборах президента России за рубежом - РИА Новости, 06.03.2024
Где проголосовать на выборах президента России за рубежом
Россияне, проживающие или временно находящиеся за границей, смогут принять участие в выборах президента страны. 17 марта для них откроется более 250... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:40
2024-03-06T09:40
2024-03-06T12:21
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Россияне, проживающие или временно находящиеся за границей, смогут принять участие в выборах президента страны. 17 марта для них откроется более 250 избирательных участков в 144 государствах. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие страны входят в этот список и куда именно нужно пойти, чтобы отдать свой голос.
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