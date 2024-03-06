https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931601951.html
Шор прокомментировал встречу Путина и главы Гагаузии
Шор прокомментировал встречу Путина и главы Гагаузии - РИА Новости, 06.03.2024
Шор прокомментировал встречу Путина и главы Гагаузии
Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор считает, что встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным - знаковое... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T23:06
2024-03-06T23:06
2024-03-06T23:06
молдавия
россия
гагаузия
илан шор
евгения гуцул
таможенный союз
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор считает, что встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным - знаковое событие для автономии и всей Молдавии. Ранее в четверг Гуцул сообщила на своих страницах в социальных сетях, что на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Меньше года назад я обещал жителям Гагаузии, что Евгения Гуцул ни перед чем не остановится, до любого достучится ради того, чтобы помочь региону. Ее встреча с президентом России - этому наглядное доказательство. Как бы ни гадили (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и партия PAS (правящая в Молдавии "Действие и солидарность", ПДС - ред.), Гагаузию ждет светлое будущее. Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы - итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет", - написал Шор в своем Telegram-канале. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейского курса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, россия, гагаузия, илан шор, евгения гуцул, таможенный союз, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Молдавия, Россия, Гагаузия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Таможенный союз, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Шор прокомментировал встречу Путина и главы Гагаузии
Молдавский оппозиционер Шор назвал встречу Путина и Гуцул знаковой
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости.
Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор считает, что встреча
главы Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным - знаковое событие для автономии и всей Молдавии.
Ранее в четверг Гуцул сообщила на своих страницах в социальных сетях, что на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Меньше года назад я обещал жителям Гагаузии, что Евгения Гуцул ни перед чем не остановится, до любого достучится ради того, чтобы помочь региону. Ее встреча с президентом России - этому наглядное доказательство. Как бы ни гадили (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и партия PAS (правящая в Молдавии "Действие и солидарность", ПДС - ред.), Гагаузию ждет светлое будущее. Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы - итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейского курса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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