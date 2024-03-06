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Зеленский встретился с премьером Греции - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 06.03.2024 (обновлено: 20:37 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931559503.html
Зеленский встретился с премьером Греции
Зеленский встретился с премьером Греции - РИА Новости, 06.03.2024
Зеленский встретился с премьером Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетил Одессу, где встретился с Владимиром Зеленским и на совместной пресс-конференции пообещал Украине... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:49
2024-03-06T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
сергей лавров
нато
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетил Одессу, где встретился с Владимиром Зеленским и на совместной пресс-конференции пообещал Украине помощь, а также поддержку на европейском и евроатлантическом пути, заявление премьера распространила его пресс-служба. Мицотакис посетил одесский порт, где был проинформирован о работе экспортного зернового коридора через Черное море и Дунай. В административном здании порта он провел личную встречу с Зеленским, после этого состоялась встреча с участием делегаций двух стран. Премьер-министр также посетил музей "Филики этерия". Он пообщался с греками диаспоры, собравшимися поприветствовать его в музее. Выступая на пресс-конференции, Мицотакис заявил, что Греция остается на стороне Украины. "Участие Греции в оборонной помощи Европы Украине не нуждается в какой-либо другой интерпретации. На эту помощь Европейский Союз выделил около 100 миллиардов евро, и Греция была главной действующей фигурой в недавнем решении Европейского Совета, принятом с некоторыми трудностями и задержками, выделить дополнительную сумму в 50 миллиардов евро на финансовую поддержку Украины на ближайшие четыре года", - сказал премьер. Он также напомнил что месяц назад в Афинах совместно с Европейским инвестиционным банком была организована конференция по восстановлению Украины с участием десятков представителей бизнеса. "Наши порты, и особенно порт Александруполиса, теперь превратились в ключевой узел международных перевозок из и в вашу страну. И, конечно же, в первую очередь в Одессе мы хотим сосредоточить программы восстановления", - сказал Мицотакис. "Мы поддерживаем вашу европейскую и евроатлантическую точку зрения, полагая, что их условия в конечном итоге будут беспроигрышными для всех украинцев. Это подтверждает опыт всех стран-членов Европы. И мы поддерживаем "Формулу мира", этот мирный план из десяти пунктов, который вы составили, и мы также будем присутствовать на предстоящем мирном саммите", - сказал Мицотакис. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис при этом признавал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, а проведение мирной конференции без РФ невозможно. Он заявлял, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд российских представителей маловероятен. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как Берн давно утратил свой нейтралитет. Министр также заявлял, что так называемая "формула мира" Зеленского является "пустышкой и просто неумной инициативой". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, сергей лавров, нато, кириакос мицотакис, греция, европейский совет, европейский инвестиционный банк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Кириакос Мицотакис, Греция, Европейский совет, Европейский инвестиционный банк
Зеленский встретился с премьером Греции

Зеленский провел встречу с премьером Греции Мицотакисом в Одессе

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис в Одессе
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис в Одессе
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АФИНЫ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в среду посетил Одессу, где встретился с Владимиром Зеленским и на совместной пресс-конференции пообещал Украине помощь, а также поддержку на европейском и евроатлантическом пути, заявление премьера распространила его пресс-служба.
Мицотакис посетил одесский порт, где был проинформирован о работе экспортного зернового коридора через Черное море и Дунай. В административном здании порта он провел личную встречу с Зеленским, после этого состоялась встреча с участием делегаций двух стран.
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Премьер-министр также посетил музей "Филики этерия". Он пообщался с греками диаспоры, собравшимися поприветствовать его в музее.
Выступая на пресс-конференции, Мицотакис заявил, что Греция остается на стороне Украины.
"Участие Греции в оборонной помощи Европы Украине не нуждается в какой-либо другой интерпретации. На эту помощь Европейский Союз выделил около 100 миллиардов евро, и Греция была главной действующей фигурой в недавнем решении Европейского Совета, принятом с некоторыми трудностями и задержками, выделить дополнительную сумму в 50 миллиардов евро на финансовую поддержку Украины на ближайшие четыре года", - сказал премьер.
Он также напомнил что месяц назад в Афинах совместно с Европейским инвестиционным банком была организована конференция по восстановлению Украины с участием десятков представителей бизнеса.
"Наши порты, и особенно порт Александруполиса, теперь превратились в ключевой узел международных перевозок из и в вашу страну. И, конечно же, в первую очередь в Одессе мы хотим сосредоточить программы восстановления", - сказал Мицотакис.
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"Мы поддерживаем вашу европейскую и евроатлантическую точку зрения, полагая, что их условия в конечном итоге будут беспроигрышными для всех украинцев. Это подтверждает опыт всех стран-членов Европы. И мы поддерживаем "Формулу мира", этот мирный план из десяти пунктов, который вы составили, и мы также будем присутствовать на предстоящем мирном саммите", - сказал Мицотакис.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис при этом признавал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, а проведение мирной конференции без РФ невозможно. Он заявлял, что Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, хотя приезд российских представителей маловероятен. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не слишком полагается на услуги Швейцарии в деле мирного урегулирования на Украине, так как Берн давно утратил свой нейтралитет. Министр также заявлял, что так называемая "формула мира" Зеленского является "пустышкой и просто неумной инициативой".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСергей ЛавровНАТОКириакос МицотакисГрецияЕвропейский советЕвропейский инвестиционный банк
 
 
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