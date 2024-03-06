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Гросси заявил о важности беседы с Путиным - РИА Новости, 06.03.2024
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17:06 06.03.2024 (обновлено: 17:16 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931524061.html
Гросси заявил о важности беседы с Путиным
Гросси заявил о важности беседы с Путиным - РИА Новости, 06.03.2024
Гросси заявил о важности беседы с Путиным
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил российскому президенту Владимиру Путину о важности и своевременности их встречи, а также о готовности обсуждать... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:06
2024-03-06T17:16
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
в мире
россия
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил российскому президенту Владимиру Путину о важности и своевременности их встречи, а также о готовности обсуждать чувствительные темы."Для меня очень важно быть здесь. Наш первый разговор состоялся в Санкт-Петербурге полтора года назад, это была важная встреча. Мне кажется, все, что произошло с тех пор, еще больше показывает своевременность этой беседы... Есть вызовы, есть чувствительные вопросы. Здесь с господином Лихачевым мы провели длительное утреннее заседание с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность, и я готов обсуждать с вами все эти темы", - сказал он.
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владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, в мире, россия
Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире, Россия
Гросси заявил о важности беседы с Путиным

Гросси заявил на встрече с Путиным, что готов обсуждать чувствительные темы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи
Читать ria.ru в
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил российскому президенту Владимиру Путину о важности и своевременности их встречи, а также о готовности обсуждать чувствительные темы.
"Для меня очень важно быть здесь. Наш первый разговор состоялся в Санкт-Петербурге полтора года назад, это была важная встреча. Мне кажется, все, что произошло с тех пор, еще больше показывает своевременность этой беседы... Есть вызовы, есть чувствительные вопросы. Здесь с господином Лихачевым мы провели длительное утреннее заседание с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность, и я готов обсуждать с вами все эти темы", - сказал он.
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