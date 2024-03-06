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Гросси заявил о важности беседы с Путиным

Гросси заявил о важности беседы с Путиным - РИА Новости, 06.03.2024

Гросси заявил о важности беседы с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил российскому президенту Владимиру Путину о важности и своевременности их встречи, а также о готовности обсуждать... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:06

2024-03-06T17:06

2024-03-06T17:16

владимир путин

рафаэль гросси

магатэ

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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил российскому президенту Владимиру Путину о важности и своевременности их встречи, а также о готовности обсуждать чувствительные темы."Для меня очень важно быть здесь. Наш первый разговор состоялся в Санкт-Петербурге полтора года назад, это была важная встреча. Мне кажется, все, что произошло с тех пор, еще больше показывает своевременность этой беседы... Есть вызовы, есть чувствительные вопросы. Здесь с господином Лихачевым мы провели длительное утреннее заседание с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность, и я готов обсуждать с вами все эти темы", - сказал он.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html

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владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, в мире, россия