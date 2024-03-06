https://ria.ru/20240306/vstrecha-1931524061.html
Гросси заявил о важности беседы с Путиным
Гросси заявил о важности беседы с Путиным - РИА Новости, 06.03.2024
Гросси заявил о важности беседы с Путиным
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил российскому президенту Владимиру Путину о важности и своевременности их встречи, а также о готовности обсуждать... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:06
2024-03-06T17:06
2024-03-06T17:16
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931524616_0:227:3075:1957_1920x0_80_0_0_23fd336e161492b663505b762cea886a.jpg
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил российскому президенту Владимиру Путину о важности и своевременности их встречи, а также о готовности обсуждать чувствительные темы."Для меня очень важно быть здесь. Наш первый разговор состоялся в Санкт-Петербурге полтора года назад, это была важная встреча. Мне кажется, все, что произошло с тех пор, еще больше показывает своевременность этой беседы... Есть вызовы, есть чувствительные вопросы. Здесь с господином Лихачевым мы провели длительное утреннее заседание с нашими специалистами, обсуждали различные темы. На мой взгляд, эта беседа чрезвычайно важна, и я ценю возможность, и я готов обсуждать с вами все эти темы", - сказал он.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925976100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931524616_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_4f226e620c4dfbcc421abf7482c2bb67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, в мире, россия
Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире, Россия
Гросси заявил о важности беседы с Путиным
Гросси заявил на встрече с Путиным, что готов обсуждать чувствительные темы