https://ria.ru/20240306/voyna-1931464493.html

Песков назвал ядерную войну прощальным средством

Песков назвал ядерную войну прощальным средством - РИА Новости, 06.03.2024

Песков назвал ядерную войну прощальным средством

Ядерная война – последнее, прощальное средство, все рассуждения о ней безответственны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:11

2024-03-06T14:11

2024-03-06T14:11

россия

сша

дмитрий песков

российское общество "знание"

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Ядерная война – последнее, прощальное средство, все рассуждения о ней безответственны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство, поэтому все рассуждения о ядерной войне, коих сейчас очень много на Западе и в европейских столицах, в США – это крайне безответственно", - отметил он. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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россия, сша, дмитрий песков, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024