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В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине - РИА Новости, 06.03.2024
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине
Страны Запад попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий, написал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T01:40
2024-03-06T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
турция
германия
нато
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Страны Запад попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий, написал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер."США и их партнеры не могут отправить солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать «особую войну» для реализации стратегии по затягиванию конфликта", — отметил журналист.Гюллер пояснил, что под "особой войной" подразумеваются диверсионные операции НАТО против России. Доказательствами намерений Запада служат раскрытые недавно данные о базах ЦРУ на Украине и опубликованные на прошлой неделе радиопереговоры немецких военных, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, добавил он. "И вот единственный вариант, который США могут реализовать в рамках своей стратегии по затягиванию конфликта, заключается в следующем: расширение «тренировочных миссий» на Украине, &lt;...&gt; и посредством этого ведение «особой войны»", — предположил турецкий обозреватель.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи и заявил, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. По его мнению, Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" якобы задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/konflikt-1928582425.html
https://ria.ru/20240305/shpion-1931134180.html
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украина
россия
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, россия, сша, турция, германия, нато, cumhuriyet, центральное разведывательное управление (цру), северный поток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Турция, Германия, НАТО, Cumhuriyet, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине

Cumhuriyet: Запад хочет продлевать конфликт на Украине диверсиями против России

© AP Photo / South Korea Defense MinistryПуск германской ракеты Taurus с истребителя
Пуск германской ракеты Taurus с истребителя - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Пуск германской ракеты Taurus с истребителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Страны Запад попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий, написал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.
«
"США и их партнеры не могут отправить солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать «особую войну» для реализации стратегии по затягиванию конфликта", — отметил журналист.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Источник: НАТО потребовала от Украины список целей на территории России
20 февраля, 20:50
Гюллер пояснил, что под "особой войной" подразумеваются диверсионные операции НАТО против России. Доказательствами намерений Запада служат раскрытые недавно данные о базах ЦРУ на Украине и опубликованные на прошлой неделе радиопереговоры немецких военных, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, добавил он.
"И вот единственный вариант, который США могут реализовать в рамках своей стратегии по затягиванию конфликта, заключается в следующем: расширение «тренировочных миссий» на Украине, <...> и посредством этого ведение «особой войны»", — предположил турецкий обозреватель.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
Вчера, 08:07
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи и заявил, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. По его мнению, Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" якобы задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАТурцияГерманияНАТОCumhuriyetЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный поток
 
 
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