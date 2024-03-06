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В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине

В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине - РИА Новости, 06.03.2024

В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине

Страны Запад попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий, написал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:40

2024-03-06T01:40

2024-03-06T01:40

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Страны Запад попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий, написал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер."США и их партнеры не могут отправить солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать «особую войну» для реализации стратегии по затягиванию конфликта", — отметил журналист.Гюллер пояснил, что под "особой войной" подразумеваются диверсионные операции НАТО против России. Доказательствами намерений Запада служат раскрытые недавно данные о базах ЦРУ на Украине и опубликованные на прошлой неделе радиопереговоры немецких военных, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, добавил он. "И вот единственный вариант, который США могут реализовать в рамках своей стратегии по затягиванию конфликта, заключается в следующем: расширение «тренировочных миссий» на Украине, <...> и посредством этого ведение «особой войны»", — предположил турецкий обозреватель.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи и заявил, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. По его мнению, Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" якобы задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240220/konflikt-1928582425.html

https://ria.ru/20240305/shpion-1931134180.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-06T01:40 true PT16M45S

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