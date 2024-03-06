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Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
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02:14 06.03.2024 (обновлено: 10:54 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/vizit-1931349076.html
Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину
Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину
Президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети X сообщение СМИ о его будущем визите на Украину летом этого года, однако не подтвердил и не опроверг эту... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T02:14
2024-03-06T10:54
в мире
украина
аргентина
мадрид
хавьер милей
владимир зеленский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети X сообщение СМИ о его будущем визите на Украину летом этого года, однако не подтвердил и не опроверг эту информацию. Милей разместил ссылку на статью новостного портала Infobae и в подписи к посту повторил заголовок издания про визит на Украину. В самой статье отмечается, что "перед визитом на Украину президент посетит Мадрид, чтобы получить премию имени Хуана де Мариана 2024 года", церемония запланирована на 21 июня. Милей - активный пользователь соцсетей. Он часто репостит мнение других людей в отношении происходящего в стране , по поводу своих действий или в отношении действий других чиновников. Так, Милей сделал репост публикации одного из подписчиков, где говорилось, что главу фонда соцстрахования необходимо уволить, поскольку его жена-депутат проголосовала против отдельных реформ президента. Через несколько дней чиновник был уволен. Президент Аргентины, который не раз высказывался в поддержку Украины, переговорил с Владимиром Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине. Зеленский участвовал в инаугурации Милея.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html
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в мире, украина, аргентина, мадрид, хавьер милей, владимир зеленский
В мире, Украина, Аргентина, Мадрид, Хавьер Милей, Владимир Зеленский
Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину

Президент Аргентины разместил в соцсетях сообщение СМИ о его визите на Украину

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети X сообщение СМИ о его будущем визите на Украину летом этого года, однако не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Милей разместил ссылку на статью новостного портала Infobae и в подписи к посту повторил заголовок издания про визит на Украину.
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В самой статье отмечается, что "перед визитом на Украину президент посетит Мадрид, чтобы получить премию имени Хуана де Мариана 2024 года", церемония запланирована на 21 июня.
Милей - активный пользователь соцсетей. Он часто репостит мнение других людей в отношении происходящего в стране , по поводу своих действий или в отношении действий других чиновников. Так, Милей сделал репост публикации одного из подписчиков, где говорилось, что главу фонда соцстрахования необходимо уволить, поскольку его жена-депутат проголосовала против отдельных реформ президента. Через несколько дней чиновник был уволен.
Президент Аргентины, который не раз высказывался в поддержку Украины, переговорил с Владимиром Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине. Зеленский участвовал в инаугурации Милея.
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В миреУкраинаАргентинаМадридХавьер МилейВладимир Зеленский
 
 
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