https://ria.ru/20240306/vizit-1931349076.html

Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину

Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину - РИА Новости, 06.03.2024

Президент Аргентины намекнул, что собирается на Украину

Президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети X сообщение СМИ о его будущем визите на Украину летом этого года, однако не подтвердил и не опроверг эту... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T02:14

2024-03-06T02:14

2024-03-06T10:54

в мире

украина

аргентина

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хавьер милей

владимир зеленский

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мар - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей разместил в соцсети X сообщение СМИ о его будущем визите на Украину летом этого года, однако не подтвердил и не опроверг эту информацию. Милей разместил ссылку на статью новостного портала Infobae и в подписи к посту повторил заголовок издания про визит на Украину. В самой статье отмечается, что "перед визитом на Украину президент посетит Мадрид, чтобы получить премию имени Хуана де Мариана 2024 года", церемония запланирована на 21 июня. Милей - активный пользователь соцсетей. Он часто репостит мнение других людей в отношении происходящего в стране , по поводу своих действий или в отношении действий других чиновников. Так, Милей сделал репост публикации одного из подписчиков, где говорилось, что главу фонда соцстрахования необходимо уволить, поскольку его жена-депутат проголосовала против отдельных реформ президента. Через несколько дней чиновник был уволен. Президент Аргентины, который не раз высказывался в поддержку Украины, переговорил с Владимиром Зеленским через несколько дней после победы на выборах и предложил латиноамериканскую страну в качестве места для проведения мирной конференции по Украине. Зеленский участвовал в инаугурации Милея.

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

https://ria.ru/20240228/argentina-1930076190.html

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в мире, украина, аргентина, мадрид, хавьер милей, владимир зеленский