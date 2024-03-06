https://ria.ru/20240306/vino-1931468109.html

В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах

В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах - РИА Новости, 06.03.2024

В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах

В Госдуме готовы поддержать предложение о закреплении определенной доли российского вина в ассортименте розничных магазинов, а также в меню кафе и ресторанов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:19

2024-03-06T14:19

2024-03-06T14:19

экономика

сергей алтухов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Госдуме готовы поддержать предложение о закреплении определенной доли российского вина в ассортименте розничных магазинов, а также в меню кафе и ресторанов. Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200% и отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. Кроме того, кафе и рестораны предлагается с 1 сентября 2024 года обязать иметь в винной карте не менее 50% наименований российского вина, а розничных продавцов алкоголя - иметь в ассортименте минимум 20% российского вина с последующим ростом его доли до 50%, рассказал накануне РИА Новости исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников. "Поддерживаю позицию ассоциации в желании поддержать отечественных виноделов в части сбыта: закрепления определенной доли торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания", - заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"). Что же касается заградительных пошлин, то, по его мнению, это мощный и эффективный инструмент регулирования рынка, но опасный. "Безусловно, мы должны наращивать долю отечественных вин, но повышая их качество и конкурентоспособность, тем самым выдавливая с рынка низкосортную зарубежную продукцию. Но высокие пошлины могут стимулировать взрывной рост цен, на которые неизбежно будут ориентироваться наши производители. То есть в конечном счете это может негативно отразиться на расходах граждан", - резюмировал Алтухов. "Заградительная пошлина - это обычный прием. Поэтому такое предложение: чтобы у нас была более конкурентная в этом плане среда", - прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). При этом в России, по его словам, делают неплохие вина, например, в Крыму и Краснодарском крае, а российские производители вина готовы "забрать полку на уровне 15-20% и дальше сдвинуться на уровень 50%". "Будем смотреть, тема есть", - добавил Кашин. Зампред аграрного комитета Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") считает "очень не простым" предложение попытаться через заградительные пошлины создать преференции для отечественного вина. "Лично моя позиция, что вот таких резких шагов сегодня не должно быть", - сказал депутат РИА Новости. Кроме того, по мнению Нилова, вино - это не продукт первой необходимости, а добиваться победы в конкурентной борьбе следует за счет качества и цены.

https://ria.ru/20240306/vino-1931430015.html

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей алтухов, госдума рф