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В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах - РИА Новости, 06.03.2024
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14:19 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/vino-1931468109.html
В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах
В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах - РИА Новости, 06.03.2024
В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах
В Госдуме готовы поддержать предложение о закреплении определенной доли российского вина в ассортименте розничных магазинов, а также в меню кафе и ресторанов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:19
2024-03-06T14:19
экономика
сергей алтухов
госдума рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Госдуме готовы поддержать предложение о закреплении определенной доли российского вина в ассортименте розничных магазинов, а также в меню кафе и ресторанов. Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200% и отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. Кроме того, кафе и рестораны предлагается с 1 сентября 2024 года обязать иметь в винной карте не менее 50% наименований российского вина, а розничных продавцов алкоголя - иметь в ассортименте минимум 20% российского вина с последующим ростом его доли до 50%, рассказал накануне РИА Новости исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников. "Поддерживаю позицию ассоциации в желании поддержать отечественных виноделов в части сбыта: закрепления определенной доли торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания", - заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"). Что же касается заградительных пошлин, то, по его мнению, это мощный и эффективный инструмент регулирования рынка, но опасный. "Безусловно, мы должны наращивать долю отечественных вин, но повышая их качество и конкурентоспособность, тем самым выдавливая с рынка низкосортную зарубежную продукцию. Но высокие пошлины могут стимулировать взрывной рост цен, на которые неизбежно будут ориентироваться наши производители. То есть в конечном счете это может негативно отразиться на расходах граждан", - резюмировал Алтухов. "Заградительная пошлина - это обычный прием. Поэтому такое предложение: чтобы у нас была более конкурентная в этом плане среда", - прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). При этом в России, по его словам, делают неплохие вина, например, в Крыму и Краснодарском крае, а российские производители вина готовы "забрать полку на уровне 15-20% и дальше сдвинуться на уровень 50%". "Будем смотреть, тема есть", - добавил Кашин. Зампред аграрного комитета Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") считает "очень не простым" предложение попытаться через заградительные пошлины создать преференции для отечественного вина. "Лично моя позиция, что вот таких резких шагов сегодня не должно быть", - сказал депутат РИА Новости. Кроме того, по мнению Нилова, вино - это не продукт первой необходимости, а добиваться победы в конкурентной борьбе следует за счет качества и цены.
https://ria.ru/20240306/vino-1931430015.html
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экономика, сергей алтухов, госдума рф
Экономика, Сергей Алтухов, Госдума РФ
В Госдуме поддержали закрепление квоты для российского вина в магазинах

Депутат Алтухов: в ГД могут поддержали закрепление квоты для вина из РФ в кафе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Госдуме готовы поддержать предложение о закреплении определенной доли российского вина в ассортименте розничных магазинов, а также в меню кафе и ресторанов.
Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200% и отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. Кроме того, кафе и рестораны предлагается с 1 сентября 2024 года обязать иметь в винной карте не менее 50% наименований российского вина, а розничных продавцов алкоголя - иметь в ассортименте минимум 20% российского вина с последующим ростом его доли до 50%, рассказал накануне РИА Новости исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников.
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"Поддерживаю позицию ассоциации в желании поддержать отечественных виноделов в части сбыта: закрепления определенной доли торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания", - заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов ("Единая Россия"). Что же касается заградительных пошлин, то, по его мнению, это мощный и эффективный инструмент регулирования рынка, но опасный.
"Безусловно, мы должны наращивать долю отечественных вин, но повышая их качество и конкурентоспособность, тем самым выдавливая с рынка низкосортную зарубежную продукцию. Но высокие пошлины могут стимулировать взрывной рост цен, на которые неизбежно будут ориентироваться наши производители. То есть в конечном счете это может негативно отразиться на расходах граждан", - резюмировал Алтухов.
"Заградительная пошлина - это обычный прием. Поэтому такое предложение: чтобы у нас была более конкурентная в этом плане среда", - прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). При этом в России, по его словам, делают неплохие вина, например, в Крыму и Краснодарском крае, а российские производители вина готовы "забрать полку на уровне 15-20% и дальше сдвинуться на уровень 50%". "Будем смотреть, тема есть", - добавил Кашин.
Зампред аграрного комитета Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") считает "очень не простым" предложение попытаться через заградительные пошлины создать преференции для отечественного вина. "Лично моя позиция, что вот таких резких шагов сегодня не должно быть", - сказал депутат РИА Новости. Кроме того, по мнению Нилова, вино - это не продукт первой необходимости, а добиваться победы в конкурентной борьбе следует за счет качества и цены.
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