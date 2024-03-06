https://ria.ru/20240306/vino-1931430015.html

"На 200 процентов больше". Какую инициативу готовят к осени

"На 200 процентов больше". Какую инициативу готовят к осени - РИА Новости, 06.03.2024

"На 200 процентов больше". Какую инициативу готовят к осени

Импортные вина могут существенно подорожать — Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) просит правительство и Госдуму ввести на продукцию из стран НАТО РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:07

2024-03-06T13:07

2024-03-06T17:38

экономика

нато

евросоюз

россия

вино

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Импортные вина могут существенно подорожать — Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) просит правительство и Госдуму ввести на продукцию из стран НАТО пошлину в 200 процентов. А отечественным производителям планируют помочь: установить с 1 сентября квоту для российского вина в магазинах в 20 процентов и 50 процентов — для ресторанов и кафе.Время действоватьК этому готовились с прошлого года, уточнил исполнительный директор АВВР Алексей Плотников. В июне предложили поднять минимальные таможенные пошлины до 50 процентов, запретить импорт из недружественных стран, а также увеличить акциз. Отечественным производителям — налоговый вычет и квота в ретейле. Сейчас предлагают 20 процентов в торговых сетях и 50 процентов винной карты в ресторанах и кафе, причем указывать российское вино — в начале меню.С августа по ноябрь 2023-го таможенные сборы в этом секторе выросли в 3,5 раза относительно того же периода прошлого года — с 2,3 до 8,4 миллиарда рублей. Заградительные пошлины продлили.Тем не менее шесть марок в топ-10 продаж — из недружественных стран, сообщил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора.Около 30 процентов — из Италии, 17 — Грузии, 13 — Испании, восемь — Франции и шесть — Португалии. Экспорт же российского вина к октябрю упал вдвое.Таким образом, отечественное виноделие, с одной стороны, зажато наплывом зарубежной продукции, с другой — снижением внешнего спроса. АВВР призывает воздействовать на ситуацию. В частности, отменить льготные пошлины для тихого, игристого и крепленого вина из Грузии.Лидеры рынкаАналитики отмечают: прежние лидеры рынка просто так не сдадут позиции. Они прочно закрепились в сознании потребителей как "хорошие" производители, логистику перенастроили довольно быстро, а целевая аудитория — средний класс — не слишком чувствительна к незначительному подорожанию."Крупнейшим поставщиком остается ЕС. Только на четыре страны — Италию, Испанию, Францию, а также Грузию — приходится более 50 процентов импорта", — указывает генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.По его данным, за два года увеличился импорт из Франции (на 89,5 процента), Германии (78 процентов), Грузии (49), Италии (58), Латвии (37,4 процента). Воспользовалась ситуацией Австрия — увеличила поставки в шесть раз, Болгария — в пять раз, Хорватия — почти в три раза, Эстония и Финляндия — более чем вдвое.Ассортимент на полкахНесмотря на уход с рынка крупных западных компаний (Diageo, Brown-Forman, LVMH, Pernod Richard), ассортимент на прилавках практически не поменялся — благодаря параллельному импорту и обходным путям через Прибалтику.Поступают вина из Чили, Аргентины и ЮАР, однако к ним пока относятся настороженно, указывает доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская. "В основном вино покупают женщины — на них приходится 90 процентов продаж. И тут тонкий момент: большинство не воспринимает, например, ЮАР и Чили как винные страны и психологически не готовы менять предпочтения", — поясняет она.Свое — не хужеЧто касается отечественной продукции, то тут все в порядке. Сложность в продвижении. Видя российскую этикетку, потребители не ждут высокого качества, однако на слепых дегустациях человек не отличает такое вино от итальянского или португальского, говорит вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев."Легче создать имидж с нуля, чем восстанавливать репутацию. Нужно время. Но первые успехи уже есть — признание получили вина компаний "Фанагория", "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", — отмечает Молодых.По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анны Цветковой, за два года продажи российских производителей выросли на 55 процентов. Повышение пошлин для США, стран ЕС и Австралии делает отечественные вина более конкурентоспособными.И все же зарубежной продукции еще слишком много. Аналитики убеждены: отечественным виноделам нужна государственная поддержка. В частности, помощь в развитии виноградарства и контроль качества.

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

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экономика, нато, евросоюз, россия, вино