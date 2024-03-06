https://ria.ru/20240306/vino-1931430015.html
"На 200 процентов больше". Какую инициативу готовят к осени
"На 200 процентов больше". Какую инициативу готовят к осени - РИА Новости, 06.03.2024
"На 200 процентов больше". Какую инициативу готовят к осени
Импортные вина могут существенно подорожать — Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) просит правительство и Госдуму ввести на продукцию из стран НАТО РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:07
2024-03-06T13:07
2024-03-06T17:38
экономика
нато
евросоюз
россия
вино
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Импортные вина могут существенно подорожать — Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) просит правительство и Госдуму ввести на продукцию из стран НАТО пошлину в 200 процентов. А отечественным производителям планируют помочь: установить с 1 сентября квоту для российского вина в магазинах в 20 процентов и 50 процентов — для ресторанов и кафе.Время действоватьК этому готовились с прошлого года, уточнил исполнительный директор АВВР Алексей Плотников. В июне предложили поднять минимальные таможенные пошлины до 50 процентов, запретить импорт из недружественных стран, а также увеличить акциз. Отечественным производителям — налоговый вычет и квота в ретейле. Сейчас предлагают 20 процентов в торговых сетях и 50 процентов винной карты в ресторанах и кафе, причем указывать российское вино — в начале меню.С августа по ноябрь 2023-го таможенные сборы в этом секторе выросли в 3,5 раза относительно того же периода прошлого года — с 2,3 до 8,4 миллиарда рублей. Заградительные пошлины продлили.Тем не менее шесть марок в топ-10 продаж — из недружественных стран, сообщил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора.Около 30 процентов — из Италии, 17 — Грузии, 13 — Испании, восемь — Франции и шесть — Португалии. Экспорт же российского вина к октябрю упал вдвое.Таким образом, отечественное виноделие, с одной стороны, зажато наплывом зарубежной продукции, с другой — снижением внешнего спроса. АВВР призывает воздействовать на ситуацию. В частности, отменить льготные пошлины для тихого, игристого и крепленого вина из Грузии.Лидеры рынкаАналитики отмечают: прежние лидеры рынка просто так не сдадут позиции. Они прочно закрепились в сознании потребителей как "хорошие" производители, логистику перенастроили довольно быстро, а целевая аудитория — средний класс — не слишком чувствительна к незначительному подорожанию."Крупнейшим поставщиком остается ЕС. Только на четыре страны — Италию, Испанию, Францию, а также Грузию — приходится более 50 процентов импорта", — указывает генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.По его данным, за два года увеличился импорт из Франции (на 89,5 процента), Германии (78 процентов), Грузии (49), Италии (58), Латвии (37,4 процента). Воспользовалась ситуацией Австрия — увеличила поставки в шесть раз, Болгария — в пять раз, Хорватия — почти в три раза, Эстония и Финляндия — более чем вдвое.Ассортимент на полкахНесмотря на уход с рынка крупных западных компаний (Diageo, Brown-Forman, LVMH, Pernod Richard), ассортимент на прилавках практически не поменялся — благодаря параллельному импорту и обходным путям через Прибалтику.Поступают вина из Чили, Аргентины и ЮАР, однако к ним пока относятся настороженно, указывает доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская. "В основном вино покупают женщины — на них приходится 90 процентов продаж. И тут тонкий момент: большинство не воспринимает, например, ЮАР и Чили как винные страны и психологически не готовы менять предпочтения", — поясняет она.Свое — не хужеЧто касается отечественной продукции, то тут все в порядке. Сложность в продвижении. Видя российскую этикетку, потребители не ждут высокого качества, однако на слепых дегустациях человек не отличает такое вино от итальянского или португальского, говорит вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев."Легче создать имидж с нуля, чем восстанавливать репутацию. Нужно время. Но первые успехи уже есть — признание получили вина компаний "Фанагория", "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", — отмечает Молодых.По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анны Цветковой, за два года продажи российских производителей выросли на 55 процентов. Повышение пошлин для США, стран ЕС и Австралии делает отечественные вина более конкурентоспособными.И все же зарубежной продукции еще слишком много. Аналитики убеждены: отечественным виноделам нужна государственная поддержка. В частности, помощь в развитии виноградарства и контроль качества.
https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html
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экономика, нато, евросоюз, россия, вино
Экономика, НАТО, Евросоюз, Россия, Вино
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Импортные вина могут существенно подорожать — Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) просит правительство и Госдуму ввести на продукцию из стран НАТО пошлину в 200 процентов. А отечественным производителям планируют помочь: установить с 1 сентября квоту для российского вина в магазинах в 20 процентов и 50 процентов — для ресторанов и кафе.
К этому готовились с прошлого года, уточнил исполнительный директор АВВР Алексей Плотников. В июне предложили поднять минимальные таможенные пошлины до 50 процентов, запретить импорт из недружественных стран, а также увеличить акциз. Отечественным производителям — налоговый вычет и квота в ретейле. Сейчас предлагают 20 процентов в торговых сетях и 50 процентов винной карты в ресторанах и кафе, причем указывать российское вино — в начале меню.
С августа по ноябрь 2023-го таможенные сборы в этом секторе выросли
в 3,5 раза относительно того же периода прошлого года — с 2,3 до 8,4 миллиарда рублей. Заградительные пошлины продлили.
Тем не менее шесть марок в топ-10 продаж — из недружественных стран, сообщил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора.
Около 30 процентов — из Италии, 17 — Грузии, 13 — Испании, восемь — Франции и шесть — Португалии. Экспорт же российского вина к октябрю упал вдвое.
Таким образом, отечественное виноделие, с одной стороны, зажато наплывом зарубежной продукции, с другой — снижением внешнего спроса. АВВР призывает воздействовать на ситуацию. В частности, отменить льготные пошлины для тихого, игристого и крепленого вина из Грузии.
Научились делать: российское вино вытесняет импорт с полок
Аналитики отмечают: прежние лидеры рынка просто так не сдадут позиции. Они прочно закрепились в сознании потребителей как "хорошие" производители, логистику перенастроили довольно быстро, а целевая аудитория — средний класс — не слишком чувствительна к незначительному подорожанию.
"Крупнейшим поставщиком остается ЕС. Только на четыре страны — Италию, Испанию, Францию, а также Грузию — приходится более 50 процентов импорта", — указывает генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.
По его данным, за два года увеличился импорт из Франции (на 89,5 процента), Германии (78 процентов), Грузии (49), Италии (58), Латвии (37,4 процента). Воспользовалась ситуацией Австрия — увеличила поставки в шесть раз, Болгария — в пять раз, Хорватия — почти в три раза, Эстония и Финляндия — более чем вдвое.
Несмотря на уход с рынка крупных западных компаний (Diageo, Brown-Forman, LVMH, Pernod Richard), ассортимент на прилавках практически не поменялся — благодаря параллельному импорту и обходным путям через Прибалтику.
Поступают вина из Чили, Аргентины и ЮАР, однако к ним пока относятся настороженно, указывает доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская. "В основном вино покупают женщины — на них приходится 90 процентов продаж. И тут тонкий момент: большинство не воспринимает, например, ЮАР и Чили как винные страны и психологически не готовы менять предпочтения", — поясняет она.
Вино с доставкой. Когда в России запустят долгожданный сервис
Что касается отечественной продукции, то тут все в порядке. Сложность в продвижении. Видя российскую этикетку, потребители не ждут высокого качества, однако на слепых дегустациях человек не отличает такое вино от итальянского или португальского, говорит
вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.
"Легче создать имидж с нуля, чем восстанавливать репутацию. Нужно время. Но первые успехи уже есть — признание получили вина компаний "Фанагория", "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", — отмечает Молодых.
По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Анны Цветковой, за два года продажи российских производителей выросли на 55 процентов. Повышение пошлин для США, стран ЕС и Австралии делает отечественные вина более конкурентоспособными.
И все же зарубежной продукции еще слишком много. Аналитики убеждены: отечественным виноделам нужна государственная поддержка. В частности, помощь в развитии виноградарства и контроль качества.