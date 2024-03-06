https://ria.ru/20240306/varshava-1931539767.html

В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских

В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских - РИА Новости, 06.03.2024

В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских

Несколько полицейских ранены в ходе столкновений с протестующими фермерами в Варшаве, сообщает столичная комендатура полиции. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:42

2024-03-06T17:42

2024-03-06T20:22

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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Несколько полицейских ранены в ходе столкновений с протестующими фермерами в Варшаве, сообщает столичная комендатура полиции. В среду в Варшаве проходила крупная акция протеста фермеров. Участники акции возле здания сейма Польши стали разбирать брусчатый тротуар и бросать камни в полицию. "Во время событий, имевших место на улице Вейской, были ранены несколько полицейских", - говорится в сообщении. Также полиция информирует о задержанных участниках протеста. "На данный момент задержаны более 10 человек", - говорится в сообщении. По данным полиции, часть протестующих пытались перебраться через ограждение здания сейма, однако эти попытки были пресечены. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера 2024-03-06T17:42 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, украина