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В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских - РИА Новости, 06.03.2024
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17:42 06.03.2024 (обновлено: 20:22 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/varshava-1931539767.html
В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских
В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских - РИА Новости, 06.03.2024
В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских
Несколько полицейских ранены в ходе столкновений с протестующими фермерами в Варшаве, сообщает столичная комендатура полиции. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:42
2024-03-06T20:22
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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Несколько полицейских ранены в ходе столкновений с протестующими фермерами в Варшаве, сообщает столичная комендатура полиции. В среду в Варшаве проходила крупная акция протеста фермеров. Участники акции возле здания сейма Польши стали разбирать брусчатый тротуар и бросать камни в полицию. "Во время событий, имевших место на улице Вейской, были ранены несколько полицейских", - говорится в сообщении. Также полиция информирует о задержанных участниках протеста. "На данный момент задержаны более 10 человек", - говорится в сообщении. По данным полиции, часть протестующих пытались перебраться через ограждение здания сейма, однако эти попытки были пресечены. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы
Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера
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в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
В Варшаве протестующие фермеры ранили несколько полицейских

В Варшаве несколько полицейских пострадали при столкновениях с фермерами

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIПольские фермеры на демонстрации против климатических мер ЕС и украинского импорта в Варшаве. 6 марта 2024
Польские фермеры на демонстрации против климатических мер ЕС и украинского импорта в Варшаве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Польские фермеры на демонстрации против климатических мер ЕС и украинского импорта в Варшаве. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Несколько полицейских ранены в ходе столкновений с протестующими фермерами в Варшаве, сообщает столичная комендатура полиции.
В среду в Варшаве проходила крупная акция протеста фермеров. Участники акции возле здания сейма Польши стали разбирать брусчатый тротуар и бросать камни в полицию.
"Во время событий, имевших место на улице Вейской, были ранены несколько полицейских", - говорится в сообщении.
Также полиция информирует о задержанных участниках протеста. "На данный момент задержаны более 10 человек", - говорится в сообщении.
По данным полиции, часть протестующих пытались перебраться через ограждение здания сейма, однако эти попытки были пресечены.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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