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В Варшаве протестующие фермеры пытаются устроить стычки с полицией - РИА Новости, 06.03.2024
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16:01 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/varshava-1931503008.html
В Варшаве протестующие фермеры пытаются устроить стычки с полицией
В Варшаве протестующие фермеры пытаются устроить стычки с полицией - РИА Новости, 06.03.2024
В Варшаве протестующие фермеры пытаются устроить стычки с полицией
Протестующие в Варшаве фермеры пытаются организовать стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:01
2024-03-06T16:01
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Протестующие в Варшаве фермеры пытаются организовать стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции постоянно бросают в сторону здания канцелярии премьер-министра файеры и петарды. Полиция оградила здание модульными металлическими барьерами. Время от времени некоторые протестующие пытаются нарушить целостность заграждения и утащить в толпу несколько его секций. Такие действия вызывают энтузиазм других присутствующих. Несмотря на достаточно напряженную обстановку, полиция пока воздерживается от силовых действий и задержаний нарушителей порядка. В это же время часть протестующих двинулись колонной к зданию сейма Польши, как и было запланировано. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров проходит в Варшаве в среду. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы
Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера
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в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
В Варшаве протестующие фермеры пытаются устроить стычки с полицией

В Варшаве протестующие фермеры пытаются устроить стычки с полицией у барьеров

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Протестующие в Варшаве фермеры пытаются организовать стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции постоянно бросают в сторону здания канцелярии премьер-министра файеры и петарды. Полиция оградила здание модульными металлическими барьерами. Время от времени некоторые протестующие пытаются нарушить целостность заграждения и утащить в толпу несколько его секций. Такие действия вызывают энтузиазм других присутствующих.
© AP Photo / Michal DyjukАкция протеста в Варшаве
Акция протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Акция протеста в Варшаве
Несмотря на достаточно напряженную обстановку, полиция пока воздерживается от силовых действий и задержаний нарушителей порядка.
В это же время часть протестующих двинулись колонной к зданию сейма Польши, как и было запланировано.
Польские фермеры блокируют трассу во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
25 февраля, 08:00
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров проходит в Варшаве в среду.
Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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Вчера, 13:19
 
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