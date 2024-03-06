https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

Эксперт оценил намерение разместить ядерную энергоустановку на Луне

Эксперт оценил намерение разместить ядерную энергоустановку на Луне - РИА Новости, 06.03.2024

Эксперт оценил намерение разместить ядерную энергоустановку на Луне

Размещение Россией и Китаем на поверхности Луны ядерной энергетической установки для обеспечения лунной базы станет шагом в общечеловеческом деле освоения... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T03:56

2024-03-06T03:56

2024-03-06T03:56

космос - риа наука

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брикс

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Размещение Россией и Китаем на поверхности Луны ядерной энергетической установки для обеспечения лунной базы станет шагом в общечеловеческом деле освоения естественного спутника Земли, рассказал РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает проект по доставке и размещению на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. "Конечно, приветствуется сотрудничество по Луне, потому что задача освоения, то есть именно присутствия человека, является общечеловеческой задачей, а не является задачей отдельной страны, России, Китая или Соединенных Штатов. Она может быть реализована только в общечеловеческом формате", - сказал Ионин. По его словам, с этой точки зрения БРИКС, население страны которой составляет половину от общего количества людей на Земле, наиболее подходит к определению человечества. При этом он уточнил, что речь, возможно, идет не о полноценном ядерном реакторе, а о радиоизотопных термоэлектрических генераторах, или так называемых ядерных батарейках, которые уже использовались в космосе. У России еще со времен СССР есть по ним большой задел, напомнил эксперт. Ионин также подчеркнул, что подобные явно гражданские и нацеленные на освоение космоса международные проекты отлично демонстрируют мирный характер российских разработок. В результате у США и других стран, которые ранее обвиняли РФ в том, что она якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, будет меньше поводов для этого.

https://ria.ru/20240305/luna-1931240334.html

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космос - риа наука, луна, россия, китай, андрей ионин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, брикс, в мире