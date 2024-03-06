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Песков обратился к американцам, приехавшим на фестиваль молодежи

Песков обратился к американцам, приехавшим на фестиваль молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Песков обратился к американцам, приехавшим на фестиваль молодежи

Москва надеется, что к США рано или поздно придет осознание того, что Россия и Америка - не враги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:01

2024-03-06T14:01

2024-03-06T14:01

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

сша

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Москва надеется, что к США рано или поздно придет осознание того, что Россия и Америка - не враги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы признательны вам за то, что несмотря на то, что ваше решение ехать сюда как минимум не приветствовалось там, мы признательны вам, что вы здесь. Если вы здесь и ваша делегация здесь - это говорит о том, что рано или поздно осознание того, что народы Америки и России - это не враги, все-таки придет, оно придет к вам. У нас нет антиамериканизма", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" одному из участников. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире, сша