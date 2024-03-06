Рейтинг@Mail.ru
США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931571109.html
США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене
США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 06.03.2024
США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене
Вашингтон поступит с Украиной так же, как и ранее с Афганистаном - позорно убежит, оставив после себя ворох поставленного им же оружия, это вопрос времени,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:38
2024-03-06T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
афганистан
константин гаврилов
министерство обороны сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Вашингтон поступит с Украиной так же, как и ранее с Афганистаном - позорно убежит, оставив после себя ворох поставленного им же оружия, это вопрос времени, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу расхищения военной помощи США киевскому режиму. Но что-то подсказывает, что это – часть "политического шоу" Вашингтона. Там осознают невозможность обеспечить военную победу Киева. Интерес теперь представляет именно затягивание конфликта", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что Вашингтон, в частности, этого и не скрывает, давая понять, что продолжение боевых действий на Украине является для американцев способом поддержать собственную экономику. "Но "надёжность" западного покровительства могут подтвердить бывшие марионетки Вашингтона в Афганистане. Американцы их бросили, позорно бежав из этой страны. А, значит, убегут вновь, оставив после себя ворох поставленного ими же оружия. Это вопрос времени", - заключил представитель делегации.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
украина
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, афганистан, константин гаврилов, министерство обороны сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Афганистан, Константин Гаврилов, Министерство обороны США, Россия
США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене

Гаврилов: США позорно сбегут с Украины, как ранее сбежали из Афганистана

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Вашингтон поступит с Украиной так же, как и ранее с Афганистаном - позорно убежит, оставив после себя ворох поставленного им же оружия, это вопрос времени, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу расхищения военной помощи США киевскому режиму. Но что-то подсказывает, что это – часть "политического шоу" Вашингтона. Там осознают невозможность обеспечить военную победу Киева. Интерес теперь представляет именно затягивание конфликта", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат добавил, что Вашингтон, в частности, этого и не скрывает, давая понять, что продолжение боевых действий на Украине является для американцев способом поддержать собственную экономику. "Но "надёжность" западного покровительства могут подтвердить бывшие марионетки Вашингтона в Афганистане. Американцы их бросили, позорно бежав из этой страны. А, значит, убегут вновь, оставив после себя ворох поставленного ими же оружия. Это вопрос времени", - заключил представитель делегации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Американцы грозят нам ядерной войной и одновременно просят о переговорах
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАфганистанКонстантин ГавриловМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала