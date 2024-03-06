https://ria.ru/20240306/ukraina-1931571109.html

США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене

США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 06.03.2024

США поступят с Украиной, как с Афганистаном, заявил глава делегации в Вене

Вашингтон поступит с Украиной так же, как и ранее с Афганистаном - позорно убежит, оставив после себя ворох поставленного им же оружия, это вопрос времени,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:38

2024-03-06T19:38

2024-03-06T19:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

афганистан

константин гаврилов

министерство обороны сша

россия

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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Вашингтон поступит с Украиной так же, как и ранее с Афганистаном - позорно убежит, оставив после себя ворох поставленного им же оружия, это вопрос времени, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Пентагон возбудил более 50 уголовных дел по поводу расхищения военной помощи США киевскому режиму. Но что-то подсказывает, что это – часть "политического шоу" Вашингтона. Там осознают невозможность обеспечить военную победу Киева. Интерес теперь представляет именно затягивание конфликта", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что Вашингтон, в частности, этого и не скрывает, давая понять, что продолжение боевых действий на Украине является для американцев способом поддержать собственную экономику. "Но "надёжность" западного покровительства могут подтвердить бывшие марионетки Вашингтона в Афганистане. Американцы их бросили, позорно бежав из этой страны. А, значит, убегут вновь, оставив после себя ворох поставленного ими же оружия. Это вопрос времени", - заключил представитель делегации.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, афганистан, константин гаврилов, министерство обороны сша, россия