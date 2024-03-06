https://ria.ru/20240306/ukraina-1931544890.html

Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов

Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов - РИА Новости, 06.03.2024

Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов

Отказ жены президента Украины Владимира Зеленского Елены от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия вдовы Алексея... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:54

2024-03-06T17:54

2024-03-06T17:54

специальная военная операция на украине

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россия

сергей миронов

джо байден

елена зеленская

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отказ жены президента Украины Владимира Зеленского Елены от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия вдовы Алексея Навального Юлии продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", заявил глава СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Ранее, как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев вызвало возможное присутствие на данном мероприятии Навальной. "Я считаю, что отказ Елены Зеленской от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия там Юлии Навальной продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", - написал Миронов. По его словам, этот статус – залог помощи Запада и нахождения "Зеленского или его шайки" во власти. В то же время в Киеве прекрасно сознают "политическую ничтожность" навальнистов и прочих российских радикалов, а решение Вашингтона две эти силы поставить на одну доску, даже символически, "бандеровская верхушка" восприняла как невероятное унижение и угрозу своему исключительному положению, указал лидер эсэров. "Есть, конечно, и личный фактор. Престижа, например. Негоже первой леди сидеть вместе со вдовой острожника", - также отметил Миронов. Парламентарий заключил, что этот демарш вряд ли возымеет действие, так как американцам одинаково наплевать на тех и на других.

https://ria.ru/20240306/bayden-1931516222.html

https://ria.ru/20240306/zelenskaya-1931454032.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, россия, сергей миронов, джо байден, елена зеленская, юлия навальная