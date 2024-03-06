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Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931544890.html
Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов
Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов - РИА Новости, 06.03.2024
Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов
Отказ жены президента Украины Владимира Зеленского Елены от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия вдовы Алексея... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:54
2024-03-06T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей миронов
джо байден
елена зеленская
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отказ жены президента Украины Владимира Зеленского Елены от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия вдовы Алексея Навального Юлии продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", заявил глава СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. Ранее, как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев вызвало возможное присутствие на данном мероприятии Навальной. "Я считаю, что отказ Елены Зеленской от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия там Юлии Навальной продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", - написал Миронов. По его словам, этот статус – залог помощи Запада и нахождения "Зеленского или его шайки" во власти. В то же время в Киеве прекрасно сознают "политическую ничтожность" навальнистов и прочих российских радикалов, а решение Вашингтона две эти силы поставить на одну доску, даже символически, "бандеровская верхушка" восприняла как невероятное унижение и угрозу своему исключительному положению, указал лидер эсэров. "Есть, конечно, и личный фактор. Престижа, например. Негоже первой леди сидеть вместе со вдовой острожника", - также отметил Миронов. Парламентарий заключил, что этот демарш вряд ли возымеет действие, так как американцам одинаково наплевать на тех и на других.
https://ria.ru/20240306/bayden-1931516222.html
https://ria.ru/20240306/zelenskaya-1931454032.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей миронов, джо байден, елена зеленская, юлия навальная
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Миронов, Джо Байден, Елена Зеленская, Юлия Навальная
Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов

Миронов: демарш Зеленской вызван желанием Киева быть главным в борьбе с Москвой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отказ жены президента Украины Владимира Зеленского Елены от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия вдовы Алексея Навального Юлии продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", заявил глава СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Ранее, как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев вызвало возможное присутствие на данном мероприятии Навальной.
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"Я считаю, что отказ Елены Зеленской от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия там Юлии Навальной продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", - написал Миронов.
По его словам, этот статус – залог помощи Запада и нахождения "Зеленского или его шайки" во власти. В то же время в Киеве прекрасно сознают "политическую ничтожность" навальнистов и прочих российских радикалов, а решение Вашингтона две эти силы поставить на одну доску, даже символически, "бандеровская верхушка" восприняла как невероятное унижение и угрозу своему исключительному положению, указал лидер эсэров.
"Есть, конечно, и личный фактор. Престижа, например. Негоже первой леди сидеть вместе со вдовой острожника", - также отметил Миронов. Парламентарий заключил, что этот демарш вряд ли возымеет действие, так как американцам одинаково наплевать на тех и на других.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей МироновДжо БайденЕлена ЗеленскаяЮлия Навальная
 
 
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