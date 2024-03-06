Украина претендует на статус главной антироссийской силы, считает Миронов
Миронов: демарш Зеленской вызван желанием Киева быть главным в борьбе с Москвой
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Отказ жены президента Украины Владимира Зеленского Елены от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия вдовы Алексея Навального Юлии продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", заявил глава СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Ранее, как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена в конгрессе 7 марта, дискомфорт у украинцев вызвало возможное присутствие на данном мероприятии Навальной.
"Я считаю, что отказ Елены Зеленской от участия в мероприятии с президентом США Джо Байденом из-за возможного присутствия там Юлии Навальной продиктован претензиями Украины на эксклюзивный статус "главной антироссийской силы", - написал Миронов.
По его словам, этот статус – залог помощи Запада и нахождения "Зеленского или его шайки" во власти. В то же время в Киеве прекрасно сознают "политическую ничтожность" навальнистов и прочих российских радикалов, а решение Вашингтона две эти силы поставить на одну доску, даже символически, "бандеровская верхушка" восприняла как невероятное унижение и угрозу своему исключительному положению, указал лидер эсэров.
"Есть, конечно, и личный фактор. Престижа, например. Негоже первой леди сидеть вместе со вдовой острожника", - также отметил Миронов. Парламентарий заключил, что этот демарш вряд ли возымеет действие, так как американцам одинаково наплевать на тех и на других.