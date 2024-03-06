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Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 06.03.2024 (обновлено: 18:23 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931537236.html
Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий
Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий - РИА Новости, 06.03.2024
Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий
Украинский режим способен применить на фронте любое оружие, в том числе химическое, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:34
2024-03-06T18:23
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
россия
евгений балицкий
всемирный фестиваль молодежи — 2024
безопасность
вооруженные силы украины
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Украинский режим способен применить на фронте любое оружие, в том числе химическое, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. &quot;На сегодняшний день &lt;...&gt;, к сожалению, фашизм на Украине расцвел буйным цветом, и надо отдавать себе отчет в том, что они могут применить все, что есть в их арсенале&quot;, — предположил глава региона.Балицкий назвал Украину террористическим и фашистским государством.Однако он отметил, что российские военные готовы отразить угрозу. Для этого в зоне спецоперации стоит полк радиационной, химической и биологической защиты.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге, состоявшемся 19 февраля, заявил, что Киев при пособничестве Запада применяет против российских войск химикаты, запрещенные Конвенцией. Среди конкретных соединений он назвал аналоги вещества "Табун", которое применяли немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html
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украина, запорожская область, россия, евгений балицкий, всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий

Балицкий: украинские фашисты способны применить любое оружие на фронте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус"
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Украинский режим способен применить на фронте любое оружие, в том числе химическое, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи.
«

"На сегодняшний день <...>, к сожалению, фашизм на Украине расцвел буйным цветом, и надо отдавать себе отчет в том, что они могут применить все, что есть в их арсенале", — предположил глава региона.

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Балицкий назвал Украину террористическим и фашистским государством.
Однако он отметил, что российские военные готовы отразить угрозу. Для этого в зоне спецоперации стоит полк радиационной, химической и биологической защиты.
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге, состоявшемся 19 февраля, заявил, что Киев при пособничестве Запада применяет против российских войск химикаты, запрещенные Конвенцией. Среди конкретных соединений он назвал аналоги вещества "Табун", которое применяли немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВсемирный фестиваль молодежи — 2024БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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