https://ria.ru/20240306/ukraina-1931537236.html

Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий

Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий - РИА Новости, 06.03.2024

Украина способна применить любое оружие на фронте, предупредил Балицкий

Украинский режим способен применить на фронте любое оружие, в том числе химическое, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:34

2024-03-06T17:34

2024-03-06T18:23

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

россия

евгений балицкий

всемирный фестиваль молодежи — 2024

безопасность

вооруженные силы украины

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Украинский режим способен применить на фронте любое оружие, в том числе химическое, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. "На сегодняшний день <...>, к сожалению, фашизм на Украине расцвел буйным цветом, и надо отдавать себе отчет в том, что они могут применить все, что есть в их арсенале", — предположил глава региона.Балицкий назвал Украину террористическим и фашистским государством.Однако он отметил, что российские военные готовы отразить угрозу. Для этого в зоне спецоперации стоит полк радиационной, химической и биологической защиты.Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге, состоявшемся 19 февраля, заявил, что Киев при пособничестве Запада применяет против российских войск химикаты, запрещенные Конвенцией. Среди конкретных соединений он назвал аналоги вещества "Табун", которое применяли немецко-фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, запорожская область, россия, евгений балицкий, всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность, вооруженные силы украины