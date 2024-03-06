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Пентагон признал скорый проигрыш Украины, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 06.03.2024 (обновлено: 17:18 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931523665.html
Пентагон признал скорый проигрыш Украины, считают в Госдуме
Пентагон признал скорый проигрыш Украины, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.03.2024
Пентагон признал скорый проигрыш Украины, считают в Госдуме
Шеф Пентагона Ллойд Остин признал скорый проигрыш Киева словами о том, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил член РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:05
2024-03-06T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ллойд остин
адальби шхагошев
госдума рф
сша
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин признал скорый проигрыш Киева словами о том, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. На минувшей неделе Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. "Остин - сбитый летчик. Не мог сказать ничего, кроме того, что они вступят в конфликт. Что им еще остается (говорить - ред.)? Они этим подтверждают, что Украина проиграет. Они (Запад - ред.) готовятся к переговорам, но теперь придется им идти на них на условиях России", - сказал Шхагошев на пресс-конференции "Парламентская дипломатия ГД в системе формирования глобальной безопасности" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине. Комментируя заявление Остина, он отметил, что подобные высказывания перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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в мире, украина, россия, ллойд остин, адальби шхагошев, госдума рф, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ллойд Остин, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, США, Министерство обороны США
Пентагон признал скорый проигрыш Украины, считают в Госдуме

Депутат Шхагошев: Пентагон, заговорив об угрозе поражения Украины, признал его

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин признал скорый проигрыш Киева словами о том, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
На минувшей неделе Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.
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"Остин - сбитый летчик. Не мог сказать ничего, кроме того, что они вступят в конфликт. Что им еще остается (говорить - ред.)? Они этим подтверждают, что Украина проиграет. Они (Запад - ред.) готовятся к переговорам, но теперь придется им идти на них на условиях России", - сказал Шхагошев на пресс-конференции "Парламентская дипломатия ГД в системе формирования глобальной безопасности" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит доброй воли Запада к урегулированию на Украине. Комментируя заявление Остина, он отметил, что подобные высказывания перечеркивают все заверения в том, что Запад заинтересован в каком-то политическом урегулировании.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛлойд ОстинАдальби ШхагошевГосдума РФСШАМинистерство обороны США
 
 
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