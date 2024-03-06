https://ria.ru/20240306/ukraina-1931506533.html

Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто

Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024

Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто

Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:10

2024-03-06T16:10

2024-03-06T16:10

специальная военная операция на украине

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается средств ЕС, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети. Он отметил, что каждый раз, когда ЕС принимает решение оказать какую-либо финансовую поддержку Украине, Венгрия всегда подчеркивала, что "у нас есть право знать, как и на что потратили ранее отправленные Украине средства". По его словам, это будет "очень важным критерием" при дальнейшем принятии подобных решений в ЕС. Ранее Венгрия блокировала выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС из-за отсутствия отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз