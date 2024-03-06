https://ria.ru/20240306/ukraina-1931506533.html
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто
Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:10
2024-03-06T16:10
2024-03-06T16:10
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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается средств ЕС, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети. Он отметил, что каждый раз, когда ЕС принимает решение оказать какую-либо финансовую поддержку Украине, Венгрия всегда подчеркивала, что "у нас есть право знать, как и на что потратили ранее отправленные Украине средства". По его словам, это будет "очень важным критерием" при дальнейшем принятии подобных решений в ЕС. Ранее Венгрия блокировала выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС из-за отсутствия отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто
Сийярто: налогоплательщики в ЕС имеют право знать, куда Киев потратил их деньги
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается средств ЕС
, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
Он отметил, что каждый раз, когда ЕС принимает решение оказать какую-либо финансовую поддержку Украине, Венгрия всегда подчеркивала, что "у нас есть право знать, как и на что потратили ранее отправленные Украине средства".
По его словам, это будет "очень важным критерием" при дальнейшем принятии подобных решений в ЕС.
Ранее Венгрия блокировала выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС из-за отсутствия отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
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