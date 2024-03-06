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Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931506533.html
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто
Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:10
2024-03-06T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что касается средств ЕС, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети. Он отметил, что каждый раз, когда ЕС принимает решение оказать какую-либо финансовую поддержку Украине, Венгрия всегда подчеркивала, что "у нас есть право знать, как и на что потратили ранее отправленные Украине средства". По его словам, это будет "очень важным критерием" при дальнейшем принятии подобных решений в ЕС. Ранее Венгрия блокировала выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС из-за отсутствия отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Европейцы имеют право знать, как Киев потратил их помощь, заявил Сийярто

Сийярто: налогоплательщики в ЕС имеют право знать, куда Киев потратил их деньги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Европейские налогоплательщики имеют право знать, как и на что были потрачены их деньги, отправленные Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается средств ЕС, направленных Украине, то я полагаю, что у каждого европейского налогоплательщика есть право знать, где оказались и на что были использованы деньги европейских налогоплательщиков", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети.
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Он отметил, что каждый раз, когда ЕС принимает решение оказать какую-либо финансовую поддержку Украине, Венгрия всегда подчеркивала, что "у нас есть право знать, как и на что потратили ранее отправленные Украине средства".
По его словам, это будет "очень важным критерием" при дальнейшем принятии подобных решений в ЕС.
Ранее Венгрия блокировала выделение дополнительных денег Украине из бюджета ЕС из-за отсутствия отчета о ранее переданных Украине 80 миллиардах евро европейских налогоплательщиков.
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