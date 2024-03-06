https://ria.ru/20240306/ukraina-1931493867.html

Немецкий эксперт неожиданно отреагировал на утечку переговоров в бундестаге

Немецкий эксперт неожиданно отреагировал на утечку переговоров в бундестаге - РИА Новости, 06.03.2024

Немецкий эксперт неожиданно отреагировал на утечку переговоров в бундестаге

Немецкий политолог Александр Рар в контексте украинского кризиса заявил в своем Telegram-канале, что "движения за мир нет даже в зародыше" и призвал "хвататься... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:35

2024-03-06T15:35

2024-03-06T15:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

александр рар

нато

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

олаф шольц

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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар в контексте украинского кризиса заявил в своем Telegram-канале, что "движения за мир нет даже в зародыше" и призвал "хвататься за голову и молиться". "К сожалению, приходится констатировать дальнейший рост конфронтации. Движения за мир нигде нет - даже в зародыше. Вместо взаимных поисков дипломатического решения в опаснейшем конфликте мы наблюдаем сплошную эскалацию. Остается только хвататься за голову - и молиться", - написал Рар, комментируя перехват переговоров немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту. По его словам, исход конфликта на Украине для Германии, как и для Европы, экзистенциальный вопрос. "Для России смена режима в Киеве (денацификации) и отход НАТО от российских границ - тоже экзистенциальный вопрос, так же как для Киева возвращение потерянных территорий - такой же экзистенциальный вопрос. Повторяется история прошлых трех веков: европейцы не терпят в европейской архитектуре доминирующую Россию, поэтому будут драться за Украину. А Россия не может согласиться на роль младшего партнера в Европе. Это для нее экзистенциальный вопрос", - полагает политолог. Ранее Рар выразил мнение, что после скандала с утечкой записи разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту может начаться процесс отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он также предположил, что коалиционеры в правительстве - Зеленые и Свободные демократы - начнут под давлением СМИ менять правящую левую партию СДПГ на правую ХДС/ХСС, что может привести к власти лидера ХДС Фридриха Мерца, и в таком случае "на следующий день ракеты Taurus будут доставлены на Украину". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, германия, александр рар, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, олаф шольц, фридрих мерц