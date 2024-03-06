"Много раз". Россия сделала дерзкое предупреждение Западу, пишут СМИ
Advance: Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине, пишет Advance.
"Захарова заявила, что Германия может столкнуться с "ужасными последствиями", если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных", — говорится в публикации.
"Захарова заявила, что Германия может столкнуться с "ужасными последствиями", если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Запад ради того, чтобы не допустить победы России, готов отправить вместо украинцев воевать "кого-то другого", но у такого шага будут колоссальные последствия, поскольку особенность этого конфликта заключается в том, что над ним постоянно висит угроза еще большей эскалации.
"Нужно совсем немного, чтобы вооруженный конфликт, который пока все еще сводится к ограниченному смещению линии фронта российскими и украинскими войсками, превратился в нечто намного большее и куда более опасное для Европы", — заключило издание.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. Они обсуждали, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных их управлению для удара по Крымскому мосту, но таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта.
"Нужно совсем немного, чтобы вооруженный конфликт, который пока все еще сводится к ограниченному смещению линии фронта российскими и украинскими войсками, превратился в нечто намного большее и куда более опасное для Европы", — заключило издание.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. Они обсуждали, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных их управлению для удара по Крымскому мосту, но таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта.
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