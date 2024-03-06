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"Много раз". Россия сделала дерзкое предупреждение Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 06.03.2024 (обновлено: 15:33 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931484384.html
"Много раз". Россия сделала дерзкое предупреждение Западу, пишут СМИ
"Много раз". Россия сделала дерзкое предупреждение Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
"Много раз". Россия сделала дерзкое предупреждение Западу, пишут СМИ
Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине, пишет Advance. "Захарова заявила, что Германия может столкнуться с "ужасными... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:09
2024-03-06T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине, пишет Advance. "Захарова заявила, что Германия может столкнуться с "ужасными последствиями", если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Запад ради того, чтобы не допустить победы России, готов отправить вместо украинцев воевать "кого-то другого", но у такого шага будут колоссальные последствия, поскольку особенность этого конфликта заключается в том, что над ним постоянно висит угроза еще большей эскалации. "Нужно совсем немного, чтобы вооруженный конфликт, который пока все еще сводится к ограниченному смещению линии фронта российскими и украинскими войсками, превратился в нечто намного большее и куда более опасное для Европы", — заключило издание. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. Они обсуждали, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных их управлению для удара по Крымскому мосту, но таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931406169.html
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931368781.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
"Много раз". Россия сделала дерзкое предупреждение Западу, пишут СМИ

Advance: Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия жестко предупредила Запад о последствиях необдуманных действий на Украине, пишет Advance.

"Захарова заявила, что Германия может столкнуться с "ужасными последствиями", если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Запад ради того, чтобы не допустить победы России, готов отправить вместо украинцев воевать "кого-то другого", но у такого шага будут колоссальные последствия, поскольку особенность этого конфликта заключается в том, что над ним постоянно висит угроза еще большей эскалации.

"Нужно совсем немного, чтобы вооруженный конфликт, который пока все еще сводится к ограниченному смещению линии фронта российскими и украинскими войсками, превратился в нечто намного большее и куда более опасное для Европы", — заключило издание.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. Они обсуждали, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных их управлению для удара по Крымскому мосту, но таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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