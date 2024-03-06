Секретарь СНБО признал сложную ситуацию для украинских войск на фронте
Данилов: ситуация на фронте сложная, а украинское общество устало от конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал сложную ситуацию для ВСУ на фронте, а также усталость украинского общества от конфликта.
"Ситуация на фронте трудна, но на войне нет статики, все развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед", - написал Данилов в социальной сети, отметив, что сложности на фронте связаны "со снарядным голодом" и "пополнением резервов".
Данилов добавил, что "украинское общество, безусловно, устало" от конфликта. Однако, по его мнению, вряд ли эта усталость приведет к тому, что жители страны согласятся завершить его в ближайшее время.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.