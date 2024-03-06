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В Хмельницкой области загорелась электроподстанция
В Хмельницкой области загорелась электроподстанция - РИА Новости, 06.03.2024
В Хмельницкой области загорелась электроподстанция
Пожар произошел на электроподстанции в Хмельницкой области Украины после ночных взрывов, без света остаются более 2,5 тысячи абонентов, сообщили в среду в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:34
2024-03-06T11:34
2024-03-06T11:35
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Пожар произошел на электроподстанции в Хмельницкой области Украины после ночных взрывов, без света остаются более 2,5 тысячи абонентов, сообщили в среду в Telegram-канале министерства энергетики страны. "В Хмельницкой области на подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего были отключены воздушные линии электропередачи. Обесточенными остались более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах. По состоянию на 8.00 (9.00 мск) пожар ликвидирован, без напряжения остаются более 2,5 тысячи абонентов", - говорится в сообщении министерства. По данным Минэнерго, восстановительные работы продолжаются. Украинское агентство УНИАН в ночь на среду сообщало, что в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Позднее областная государственная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области загорелась электроподстанция
Минэнерго Украины сообщило о пожаре на электроподстанции в Хмельницкой области
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости.
Пожар произошел на электроподстанции в Хмельницкой области Украины после ночных взрывов, без света остаются более 2,5 тысячи абонентов, сообщили в среду в Telegram-канале
министерства энергетики страны.
"В Хмельницкой области на подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего были отключены воздушные линии электропередачи. Обесточенными остались более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах. По состоянию на 8.00 (9.00 мск) пожар ликвидирован, без напряжения остаются более 2,5 тысячи абонентов", - говорится в сообщении министерства.
По данным Минэнерго, восстановительные работы продолжаются.
Украинское агентство УНИАН в ночь на среду сообщало, что в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Позднее областная государственная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.
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