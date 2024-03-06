https://ria.ru/20240306/ukraina-1931411656.html

В Хмельницкой области загорелась электроподстанция

В Хмельницкой области загорелась электроподстанция - РИА Новости, 06.03.2024

В Хмельницкой области загорелась электроподстанция

Пожар произошел на электроподстанции в Хмельницкой области Украины после ночных взрывов, без света остаются более 2,5 тысячи абонентов, сообщили в среду в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:34

2024-03-06T11:34

2024-03-06T11:35

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Пожар произошел на электроподстанции в Хмельницкой области Украины после ночных взрывов, без света остаются более 2,5 тысячи абонентов, сообщили в среду в Telegram-канале министерства энергетики страны. "В Хмельницкой области на подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего были отключены воздушные линии электропередачи. Обесточенными остались более 14 тысяч потребителей в 30 населенных пунктах. По состоянию на 8.00 (9.00 мск) пожар ликвидирован, без напряжения остаются более 2,5 тысячи абонентов", - говорится в сообщении министерства. По данным Минэнерго, восстановительные работы продолжаются. Украинское агентство УНИАН в ночь на среду сообщало, что в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Позднее областная государственная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.

https://ria.ru/20240306/vzryvy-1931344011.html

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Ольга Фомченкова

в мире, хмельницкая область, украина