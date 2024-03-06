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Путин победил в неожиданной войне, пишет Politico - РИА Новости, 06.03.2024
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11:19 06.03.2024 (обновлено: 11:23 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931406169.html
Путин победил в неожиданной войне, пишет Politico
Путин победил в неожиданной войне, пишет Politico - РИА Новости, 06.03.2024
Путин победил в неожиданной войне, пишет Politico
Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна...", —... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:19
2024-03-06T11:23
в мире
польша
россия
украина
владимир путин
дональд туск
евросоюз
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Торговый конфликт между Польшей и Украиной сыграл на руку президенту России Владимиру Путину, при этом не он спровоцировал эту ситуацию, пишет Politico. "Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна...", — говорится в публикации. При этом из-за сложившейся ситуации на границе, на Украине стали упрекать Польшу в том, что она блокирует украинское зерно, но беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, пишет издание. В свою очередь, отмечается в статье, премьер-министр Польши Дональд Туск на прошлой неделе попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию и призвал на уровне ЕС запретить импорт российского зерна."Нет никаких доказательств в пользу утверждений Туска о том, что в бедах польских фермеров виноват российский или даже украинский импорт. Не далее как в январе другая страна ЕС, Латвия, добивалась введения запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из России в масштабах всего блока, но потерпела неудачу, поскольку другие страны заявили, что это очень дорого им обойдется", — отмечается в материале.В статье напоминают, что российское продовольствие, в отличие от энергоносителей и некоторых других экспортных товаров, не подпадает под западные санкции. Страны ЕС, такие как Испания и Италия, по-прежнему выступают крупными покупателям, пишет Politico. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами и поставила перед премьером республики неудобную дилемму, заключило издание.С февраля в Польше проходят масштабные акции протеста фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Их основные требования — прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции из соседней страны и отказ от экологических планов Евросоюза.
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931368781.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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в мире, польша, россия, украина, владимир путин, дональд туск, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Туск, Евросоюз
Путин победил в неожиданной войне, пишет Politico

Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Торговый конфликт между Польшей и Украиной сыграл на руку президенту России Владимиру Путину, при этом не он спровоцировал эту ситуацию, пишет Politico.

"Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна...", — говорится в публикации.
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При этом из-за сложившейся ситуации на границе, на Украине стали упрекать Польшу в том, что она блокирует украинское зерно, но беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, пишет издание. В свою очередь, отмечается в статье, премьер-министр Польши Дональд Туск на прошлой неделе попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию и призвал на уровне ЕС запретить импорт российского зерна.
"Нет никаких доказательств в пользу утверждений Туска о том, что в бедах польских фермеров виноват российский или даже украинский импорт. Не далее как в январе другая страна ЕС, Латвия, добивалась введения запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из России в масштабах всего блока, но потерпела неудачу, поскольку другие страны заявили, что это очень дорого им обойдется", — отмечается в материале.
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В статье напоминают, что российское продовольствие, в отличие от энергоносителей и некоторых других экспортных товаров, не подпадает под западные санкции. Страны ЕС, такие как Испания и Италия, по-прежнему выступают крупными покупателям, пишет Politico.

Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами и поставила перед премьером республики неудобную дилемму, заключило издание.

С февраля в Польше проходят масштабные акции протеста фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Их основные требования — прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции из соседней страны и отказ от экологических планов Евросоюза.
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