https://ria.ru/20240306/ukraina-1931368781.html

Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине

Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 06.03.2024

Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона перестать быть трусами в вопросе помощи Украине, а также его РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:06

2024-03-06T09:06

2024-03-06T10:19

специальная военная операция на украине

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борис писториус

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона перестать быть трусами в вопросе помощи Украине, а также его высказывание об отправке туда войск, пишет издание Tagesschau. "С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО", — сказал он.Глава ведомства добавил, что подобная полемика не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины. Накануне Макрон на встрече с французскими эмигрантами, проживающими в Праге, говоря о конфликте на Украине, заявил, что пришло время активизироваться и не быть трусами. В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

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в мире, эммануэль макрон, франция, борис писториус, украина, германия