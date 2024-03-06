Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине
Писториус назвал призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Украине бесполезным
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона перестать быть трусами в вопросе помощи Украине, а также его высказывание об отправке туда войск, пишет издание Tagesschau.
"С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО", — сказал он.
"С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО", — сказал он.
Глава ведомства добавил, что подобная полемика не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.
Накануне Макрон на встрече с французскими эмигрантами, проживающими в Праге, говоря о конфликте на Украине, заявил, что пришло время активизироваться и не быть трусами.
В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Накануне Макрон на встрече с французскими эмигрантами, проживающими в Праге, говоря о конфликте на Украине, заявил, что пришло время активизироваться и не быть трусами.
В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".