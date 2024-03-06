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Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 06.03.2024 (обновлено: 10:19 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931368781.html
Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине
Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 06.03.2024
Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине
Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона перестать быть трусами в вопросе помощи Украине, а также его РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:06
2024-03-06T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
франция
борис писториус
украина
германия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона перестать быть трусами в вопросе помощи Украине, а также его высказывание об отправке туда войск, пишет издание Tagesschau. "С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО", — сказал он.Глава ведомства добавил, что подобная полемика не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины. Накануне Макрон на встрече с французскими эмигрантами, проживающими в Праге, говоря о конфликте на Украине, заявил, что пришло время активизироваться и не быть трусами. В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, борис писториус, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Борис Писториус, Украина, Германия
Бесполезно. Писториус сделал неожиданное заявление по Украине

Писториус назвал призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Украине бесполезным

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона перестать быть трусами в вопросе помощи Украине, а также его высказывание об отправке туда войск, пишет издание Tagesschau.

"С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО", — сказал он.
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Глава ведомства добавил, что подобная полемика не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

Накануне Макрон на встрече с французскими эмигрантами, проживающими в Праге, говоря о конфликте на Украине, заявил, что пришло время активизироваться и не быть трусами.

В начале минувшей недели в Париже прошла созванная по инициативе французского лидера конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон сообщил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронФранцияБорис ПисториусУкраинаГермания
 
 
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