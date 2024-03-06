https://ria.ru/20240306/ukraina-1931360295.html

Немецкий эксперт рассказал, на что похож рост поддержки Киева

Немецкий эксперт рассказал, на что похож рост поддержки Киева - РИА Новости, 06.03.2024

Немецкий эксперт рассказал, на что похож рост поддержки Киева

Попытки остановить конфликт и одержать победу растущими поставками оружия на Украину и всё большей эскалацией можно сравнить с попыткой вылечить алкоголика ещё... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T07:21

2024-03-06T07:21

2024-03-06T07:21

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нато

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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Попытки остановить конфликт и одержать победу растущими поставками оружия на Украину и всё большей эскалацией можно сравнить с попыткой вылечить алкоголика ещё большими дозами выпивки, заявил РИА Новости эксперт и бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. "Вера в то, что можно что-то взять под контроль с помощью большего количества того, что наносит ущерб, сродни вере в то, что можно побороть алкоголизм у алкоголика, давая ему больше алкоголя. Станет лишь хуже", - заявил он. По словам Брауна, Запад движется по спирали эскалации и тому пример недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки солдат на Украину. "Во всех странах НАТО по-прежнему совершенно иррационально ставят на продолжение войны и даже на диктатный мир в результате победы, хотя очевидно, что Украина уже не сможет выиграть войну ни при каких обстоятельствах и даже существует опасность, что в краткосрочной перспективе украинская армия больше не сможет защищать даже существующие линии фронта", - подчеркнул он. В этой связи Браун напомнил о недавних слова президента РФ Владимира Путина, согласно которым такая динамика эскалации таит опасность применения атомного оружия, из-за чего следует задуматься о новых контурах мировой безопасности. "Эти соображения, как правило, высказываются среди сторонников движений за мир и, безусловно, абсолютно легитимны и необходимы. Но для начала следует признать, что в странах НАТО не наблюдается готовности говорить о дипломатии в связи с украинским конфликтом", - считает Браун. В то же время Браун подчеркнул, что российская позиция сдерживания является столь же легитимной, что и позиция Запада. "Однако это крайне опасная позиция, поскольку сдерживание в какой-то момент может стать иррациональным и неконтролируемым, о чем он (Путин, - ред.) также не преминул упомянуть", - добавил он. Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Браун также соинициатор прошлогоднего призыва к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который подписало свыше 200 сопартийцев главы немецкого правительства: в открытом письме Берлин совместно с Парижем призывают поддержать мирную инициативу по Украине с посредниками в лице Бразилии, Китая, Индии и Индонезии.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

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в мире, украина, киев, франция, райнер браун, владимир путин, нато